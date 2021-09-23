ПОЛОВИНА ШКІЛ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРАЦЮЮТЬ ДИСТАНЦІЙНО

Із 305 шкіл Кіровоградської області на навчання у звичному режимі сьогодні, 23 вересня, вийшло 150.

Про це повідомив заступник директора обласного департаменту освіти та науки Володимир Таборанський.

За його словами, 155 шкіл області наразі перебувають на дистанційному навчанні – у них кількість щеплених від коронавірусу працівників не досягає 80%.

“Але ситуація з кількістю шкіл, які навчаються дистанційно, змінюється з кожною годиною. Ми працюємо над тим, аби всі ці 155 шкіл перейшли на заняття очно”, – сказав Володимир Таборанський.