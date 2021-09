У КРОПИВНИЦЬКОМУ В ЦНТУ ВІДКРИЛИ СУЧАСНУ АГРОЛАБОРАТОРІЮ ТА “ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР”

Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Поліщук відкрив лабораторію та «Експертний центр» у Центральноукраїнському національному технічному університеті.

Лабораторія та Центр – створені за кошти та в рамках проекту ЄС ЕРАЗМУС+, програми «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles, UniClaD).

Лабораторія оснащена необхідним для навчання студентів обладнанням, зокрема, австрійського виробництва, сучасний комп’ютер, завдяки якому можна обробляти дані досліджень та метеостанція, яка повністю фіксує всі основні показники: вологість температури на вулиці, в приміщенні, температуру, опади тощо.

Довідково:

До складу міжнародного проекту UniClaD входять 22 організації: університети, наукові установи, сільськогосподарські підприємства Литви, Польщі, Австрії, Іспанії, Угорщини, Італії, України, Молдови, Азербайджану. Серед учасників проекту від України є два представника Кіровоградщини: Центральноукраїнський національний технічний університет та Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України.

Одне з завдань лабораторії та Експертного центру – виконання наукових досліджень (які мають відношення до інноваційних технологій в сільськогосподарському виробництві) для сільськогосподарських підприємств. Крім цього, на базі центру здійснюватиметься підготовка спеціалістів.