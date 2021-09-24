КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 ВЕРЕСНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 38 осіб захворіло, 13 одужало, 1 летальний випадок.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 24 вересня. За минулу добу провели 499 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 175 досліджень ІФА та 421 дослідження на антиген.

COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 20 випадків (Кропивницька ТГ – 15, Первозванівська ТГ – 1, Олександрівська ТГ – 4);

в Олександрійському районі – 11 випадків (Олександрійська ТГ – 7, Світловодська ТГ – 3, Петрівська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 3 випадок (Тишківська ТГ – 1, Добровеличківська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 1);

у Голованіській ТГ – 4 випадки (Благовіщенська ТГ – 1, Гайворонсько ТГ – 1 Побузька ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 1)

Одужали від коронавірусу:

11 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 11);

2 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1).

За минулу добу зареєстрували 1 летальний випадок: помер 84-річний чоловік з обласного центру.