КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 ВЕРЕСНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 6 осіб захворіло, 5 одужало, 1 летальний випадок.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 вересня.
За минулу добу провели 460 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 7 дослідження ІФА та 145 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
у Кропивницькому районі – 3 випадки (Кропивницька ТГ – 2, Бобринецька ТГ – 1);
в Олександрійському районі – 2 випадки (Олександрійська ТГ – 1, Онуфріївська ТГ – 1);
у Голованівському районі – 1 випадок (Благовіщенська ТГ – 1).
Одужали від коронавірусу:
3 жителів з Кропивницького району;
1 житель з Олександрійського району;
1 житель з Олександрійського району.
За минулу добу зареєстровано 1 летальний випадок: померла 80-ти річна жінка з Голованівського району.