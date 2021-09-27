КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 ВЕРЕСНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 6 осіб захворіло, 5 одужало, 1 летальний випадок.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 вересня.

За минулу добу провели 460 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 7 дослідження ІФА та 145 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 3 випадки (Кропивницька ТГ – 2, Бобринецька ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 2 випадки (Олександрійська ТГ – 1, Онуфріївська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 1 випадок (Благовіщенська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

3 жителів з Кропивницького району;

1 житель з Олександрійського району;

1 житель з Олександрійського району.

За минулу добу зареєстровано 1 летальний випадок: померла 80-ти річна жінка з Голованівського району.