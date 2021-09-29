КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 29 ВЕРЕСНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 51 особа захворіла, 38 одужали, дві особи померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 29 вересня. За минулу добу провели 476 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 77 дослідження ІФА та 550 досліджень на антиген.

COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 30 випадків (Кропивницька ТГ – 7, Бобринецька ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 3, Кетрисанівська ТГ- 2, Новгородківська ТГ – 2, Первозванівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 1, Знам’янська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 7 випадків (Олександрійська ТГ – 3, Онуфріївська ТГ – 1, Попельнастівсьска ТГ – 1);

Голованівський район – 2 випадки: (Вільшанська ТГ);

у Новоукраїнському районі – 12 випадків (Новомиргородська ТГ – 1, ДобровеличківськаТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1, Смолінська ТГ -2, Помічнянська ТГ – 5, Тишківська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

30 жителів Кропивницького району, 2 жителів Олександрійського району та 6 жителів Новоукраїнського району.

За минулу добу зареєстрували 2 летальних випадки: померли 79-річний чоловік з Маловисківської ТГ та 59-річна жінка з Новоукраїнського району.