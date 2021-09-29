МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА «AGROEXPO-2021» ПОЧАЛА РОБОТУ

У відкритті взяли участь міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Марія Чорна, Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, заступник посла Великої Британії в Україні Ніколас Гаробс, виконавчий директор офісу по залученню інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач.
Загальна площа експозицій цього року складає 125 000 квадратних метрів. Загальна кількість експонентів — 510, а учасників «Покровського ярмарку» — 500.
Наразі можна сказати, що на виставці представлені майже всі відомі бренди сільськогосподарського машинобудування — як іноземні («John Deere», «New Holland», «Case», «Fendt», «Claas» та інші), так і вітчизняні («ХТЗ», «Ельворті», «Лозівські машини» тощо). Вперше на виставці представлена експозиція підприємств Великобританії.
Цьогоріч за ініціативи Федерації роботодавців України на виставці представлена мультибрендова експозиція вітчизняної комунальної техніки.
Міжнародну агропромислову виставку «AGROEXPO» вже прийнято розглядати не тільки як торговельний майданчик, а як комплексний механізм, з яким пов’язано багато інших сфер економіки. Це єдиний в Україні агропромисловий форум, що надає унікальну можливість вітчизняним аграріям ознайомитись з максимально можливою номенклатурою техніки та обладнання для АПК на статичних експозиціях, відвідати експозицію племінних порід тварин та птиці (площа 2000 м²), побачити техніку в роботі – на демонстраційних показах, прийняти участь в тематичних семінарах та форумах, а також оновити свій технопарк зі значним дисконтом, а географічне розміщення виставки є найзручнішим для відвідувачів з усіх регіонів України, адже виставка розташована у самому центрі України.