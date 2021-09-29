МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА «AGROEXPO-2021» ПОЧАЛА РОБОТУ

Наразі можна сказати, що на виставці представлені майже всі відомі бренди сільськогосподарського машинобудування — як іноземні («John Deere», «New Holland», «Case», «Fendt», «Claas» та інші), так і вітчизняні («ХТЗ», «Ельворті», «Лозівські машини» тощо). Вперше на виставці представлена експозиція підприємств Великобританії.

Міжнародну агропромислову виставку «AGROEXPO» вже прийнято розглядати не тільки як торговельний майданчик, а як комплексний механізм, з яким пов’язано багато інших сфер економіки. Це єдиний в Україні агропромисловий форум, що надає унікальну можливість вітчизняним аграріям ознайомитись з максимально можливою номенклатурою техніки та обладнання для АПК на статичних експозиціях, відвідати експозицію племінних порід тварин та птиці (площа 2000 м²), побачити техніку в роботі – на демонстраційних показах, прийняти участь в тематичних семінарах та форумах, а також оновити свій технопарк зі значним дисконтом, а географічне розміщення виставки є найзручнішим для відвідувачів з усіх регіонів України, адже виставка розташована у самому центрі України.