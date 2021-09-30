«АГРОЕКСПО-2021»: НОВИНКИ ТА «РОДЗИНКИ»

Вже вдев’яте в обласному центрі Кіровоградщини відбувається міжнародна агропромислова виставка AgroЕxpo, і вже вдруге масовий захід відбудеться в умовах карантину через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Чим відрізняється цьогорічна міжнародна виставка, які розваги можна буде тут знайти, заради чого варто їхати – розповідає «Народне слово».

Попередній досвід

Минулоріч міжнародна агропромислова виставка, яка насправді вже давно вийшла за рамки виключно агропромислової, вперше проводилася в умовах карантину. Звісно, якщо би тут була лише виставка сільськогосподарської техніки, то дотримуватися карантинних обмежень було б легше. Але в рамках «АгроЕкспо» відбуваються Покровський та Освітній ярмарки, виставка тваринництва, фестиваль вуличної їжі. То які тоді були карантинні обмеження та чи вдалося організаторам їх дотриматися?

Згадаємо, що в 2020 році на час проведення виставки з 30 вересня по 3 жовтня в Україні до «червоної» карантинної зони увійшли міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області. Водночас багато міст потрапили до «помаранчевої», серед яких чимало обласних центрів: Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці. Щодо Кіровоградщини, то на час проведення AgroЕxpo-2020 вся область належала до «зеленої» зони.

В таких умовах масштабну виставку, попри небажану під час пандемії масовість заходу, не скасували чи відтермінували, але висунули низку вимог до проведення. Насамперед вимагалося від усіх учасників і гостей «АгроЕкспо» носити захисні маски на обличчі, прикриваючи рот та ніс. Також організатор мав потурбуватися про дотримання соціальної дистанції у 1,5 метри між людьми та перевірку температури тіла всіх учасників: підвищена температура є симптомом інфекції, і така людина не допускається до відвідин заходу. Всі продовольчі продукти, які реалізували на ярмарці, мали бути фасовані, а продавці зобов’язані мати маску на обличчі та рукавички на руках. У місцях скупчення повинні були розмістити санітайзери для загального доступу, а в туалетах – мило і одноразові рушники. Також виробничі поверхні, місця контакту рук продавців і покупців повинні були прибирати з використанням миючих та дезінфікуючих засобів щодві години.

Але якщо врахувати, що минулоріч учaсть у агровиставці взяли 450 компaній-експонентів тa 500 учaсників «Покpовського яpмapку», а також нарахували приблизно близько 40 000 відвідувaчів – стає зрозуміло, що організатори фізично не змогли б змусити всіх дотримуватися карантину. На знімках можна побачити, що деякі учасники відповідально поставились до карантинних вимог, але деякі гості відверто нехтували і масками на обличчі, і дотриманням дистанції. Варто нагадати, що на той час вакцин від COVID-19 ще не винайшли.

Минулорічна виставка мала і досягнення, і форс-мажори. Так, АгроЕкспо-2020 стала переможцем щорічного рейтингу ФРУ Ukrainian Employers Awards 2020 в номінації «Патріотизм з доданою вартістю».

Варто нагадати, що через два тижня після завершення агровиставки в 2020 році в Кропивницькому пройшов справжній ураган, який пошкодив та навіть частково зруйнував будинки у мікрорайонах Лелеківка і Балашівка. Крім того, ураганний вітер добряче пошматував і будівлю виставкового комплексу «АгроЕкспо». Фотографії пошкоджень кропивничани публікували у соцмережах.

Карантин-2021 – як проводитимуть міжнародну виставку?

Попри зміни хвиль пандемії і швидкості поширення коронавірусної інфекції в області одна з наймасштабніших агровиставок Європи в Кропивницькому цьогоріч триватиме з 29 вересня до 2 жовтня.

Кіровоградщина на час проведення AgroЕxpo-2021, як і вся Україна, перебуває у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Як повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук, епідситуація в області наразі залишається напруженою, але контрольованою. Так, протягом минулого тижня було виявлено в області загалом 226 нових випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію. Водночас за ті ж сім днів 6924 мешканців Кіровоградщини отримали друге щеплення вакциною від COVID-19. Наразі частіше фіксуються випадки захворювання коронавірусом штаму «Дельта» серед дітей.

Насамперед карантинні обмеження наразі торкнулися навчальних закладів. Передусім заборонено відвідування закладів освіти до того моменту, поки відсоток вакцинації у педагогів не буде перевищувати 80.

Також з 23 вересня в регіоні забороняється перебувати в громадських будинках і громадському транспорті без захисної маски на обличчі, є обмеження щодо роботи закладів культури і спортзалів. Не можна розміщувати відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 1,5 м за сусідніми столами, і більш як чотири особи за одним столом. Та що особливо цікаво – на територіях з «жовтим» рівнем епіднебезпеки заборонено проводити масові заходи за участі більше однієї особи на чотири квадратних метрів площі. Як заявили організатори, загалoм плoща цьoгopічнoгo «АгpoЕкспo» складе 360 000 квадратних метрів. Якщо взяти цю цифру за основу, то за карантинними обмеженнями кількість учасників і гостей заходу не має перевищувати 90 тисяч людей одночасно.

Втім, за повідомленням Міністерства охорони здоров’я України, обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний результат ПЛР. Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

– Поки що ми, хоч і з обмеженнями, але можемо повноцінно жити та працювати. Якщо ситуація погіршиться, заборони стануть жорсткішими. Ми вже все це проходили не один раз. Саме тому вкотре акцентую: вакцинуйтесь. Насамперед від цього залежить ваше здоров’я, тож потурбуйтесь про себе, – закликала очільниця облдержадміністрації Марія Чорна.

Готуємось до виставки завчасно

Така глобальна подія, як «АгроЕкспо», вимагає і масштабної підготовки, яка потребує багато часу. І не тільки з боку організаторів, а й від учасників. Тому завчасно прорахувати, якими будуть карантинні вимоги, погода чи інші обставини – неможливо.

Генеральний директор ТОВ «Украгроекспо» Ігор Глібко пояснив: хоча й через пандемічний режим на виставку приїхали не всі охочі, попри зливи та туман людей на виставці у 2020 році було більше, ніж у минулі роки. І вже тоді, рік тому, деякі учасники вже резервували виставкову площу на цей рік.

Як розповів представник кропивницької фірми «Промислова група «Харвест» Антон Мельников, підготовку до участі в АгроЕкспо-2021 компанія почала чи не за рік.

– Спочатку ми вирішуємо, яку техніку виставлятимемо – обираємо серед новинок і найвдаліших розробок. Вже потім зв’язуємося з організаторами агровиставки та вирішуємо, яка квадратура нам потрібна і де саме. Наприклад, цьогоріч ми виставляємо 13 одиниць техніки, на що нам потрібноприблизно 700 квадратних метрів. Обрали місце не у

приміщенні, а під відкритим небом: це і зручніше, враховуючи габарити наших розробок, і дешевше, – розповів він.

Цьoгo poку учaсть в «АгроЕкспо» загалом бepуть 510 кoмпaнiй-eкспoнeнтiв тa 480 учaсникiв «Пoкpoвськoгo яpмapку». На церемонію відкриття виставки запросили представників міністерства аграрної політики та продовольства України, депутатів Верховної Ради та гостей з інших облдержадміністрацій. На виставці також будуть представлені іноземні експозиції представників з посольств Великобританії та Білорусі. Також у заході братимуть участь представники з Катару, Польщі, Туреччини. Крім того, синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів в Кропивницькому на всі чотири дні заходу. Тож, скоріш за все, цьогорічний захід буде ще велелюднішим.

Ще минулого року організатори показали, що можуть навіть в таких масштабах дотриматися карантинних вимог. Щодо ж дотримання соціальної дистанції, убезпечення інших від зараження за допомогою захисної маски на обличчі – це вже обов’язок безпосередніх учасників дійства.

«АгроЕкспо-2021»: новинки і «родзинки»

На цьогорічній виставці представлені іноземні та вітчизняні відомі бренди сільськогосподарського машинобудування –а «JohnDeere», «NewHolland», «Case», «Fendt», «Claas», «Гомсельмаш», «ХТЗ», Ельворті, «Лозівські машини» тощо. Вперше буде представлена експозиція підприємств Великобританії.

За ініціативи Федерації роботодавців України на виставці також буде представлена мультибрендова експозиція вітчизняної комунальної техніки.

Аграріям знову продаватимуть сільгосптехніку за акційними цінами: у разі підписання договорів на купівлю техніки безпосередньо на виставці знижка становить від 5 відсотків, якщо техніка забирається з експозиції – 10.

З 29 вересня по 2 жовтня на виставці запланована широка ділова програма, яка складається з низки семінарів, конференцій, панельних дискусій. Теми цьогоріч цікаві та різноманітні: від органічного бджільництва до ринку землі, від виробництва агротехніки до ринку сертифікаційних послуг – та навіть зліт аграрних блогерів.

Традиційно окремою експозицією проходить виставка Autoland, де представлені легкові та вантажні автомобілі світових брендів.

Невід’ємною часиною агроподії є Покровський ярмарок – з міні-експозиціями товарів декоративно-ужиткового мистецтва, частуваннями, виступами творчих колективів та вже традиційним конкурсом «Гарбуз-велетень». Минулоріч вага гарбуза-рекордсмена склала 53 кг, а його власник отримав у подарунок 32-дюймовий телевізор.

З минулого року запроваджуються нові традиції: освітній ярмарок та фестиваль вуличної їжі. Цьогоріч на Всеукраїнському освітньому ярмарку наукові потужності планують показати понад 30 закладів з різних куточків України, серед яких НАУ «Харківський політехнічний iнститут», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет та багато інших. Також вже традиційно відбудеться фестиваль вуличної їжі «Єлисавет Смак Fest», який частуватиме різноманітними стравами кухонь народів світу гостей «АгроЕкспо» протягом всіх чотирьох днів.

Виставка в Кропивницькому проходить за адресою: вулиця Перша виставкова (Мурманська), 8. До виставкового комплексу вже традиційно курсуватимуть безкоштовні експреси від зупинки «Автостанція-2» (Старий автовокзал). Також до можна буде дістатись маршрутним таксі №113, рух якого буде подовжено, комунальними автобусом №274 та тролейбусом №11.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ, фото – “Златопіль”, “Точка доступу”