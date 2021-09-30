ДУМКИ З ПРИВОДУ: ДЕНЬ НЕПОТРІБНОГО ВЧИТЕЛЯ

Не дивно, що на батьківщині великого педагога Василя Сухомлинського з педагогічною освітою все гаразд. А ось з іншим…

Педагогічний університет імені Винниченка, Олександрійський педагогічний коледж, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти працюють на освітянський ниві. А от який відсоток випускників йде після отримання диплому викладати у школи? Менше половини.

В редакціях усіх місцевих газет більша частина співробітників – випускники педагогічного вузу. Як люблять жартувати газетярі – «краще бути журналістом, ніж працювати». Автор цих рядків знайомий з сотнями дипломованих педагогів. Серед них журналісти, працівники партійних осередків, бібліотекарі, працівники музеїв, експедитори, охоронці, продавці в магазинах та на ринках, бійці Збройних сил України, перукарі та інші. Власне педагогів, викладачів – одиниці…

З покоління, до якого належу, яке отримувало освіту, коли у тодішньому Кіровограді були лише педінститут, КІСМ та льотне училище, майже немає працівників шкіл, є кілька викладачів вузів. Ніхто не хоче йти сіяти розумне, добре, вічне за кілька тисяч гривень. До того ж зараз активно йде боротьба з поборами з батьків, які раніше тримали на плаву шкільних вчителів. Окрім сумнозвісних ремонтів класів, нерідко батьки купували вчителям, наприклад, ноутбуки (звісно, тільки для роботи, тільки для начального процесу!)

Державний орган статистики звітує, що на сьогодні середня зарплата вчителя в Україні складає більше 14 тисяч. Покажіть мені цього щасливого вчителя! Щоби вийти на таку зарплату, треба мати стажу років двадцять, вести класне керівництво, бути вчителем-методистом, мати вищу категорію та тарифний розряд тощо.

Молодим вчителям уряд обіцяв разову доплату при влаштуванні на роботу у розмірі 21 тисячі гривень. Ця обіцянка так і залишилася цяцянкою. Про кумедну обіцянку зарплатні вчителя в 4 тисячі доларів, яку озвучив Володимир Зеленський ще як кандидат у президенти, годі й говорити.

А ще школи масово скорочують, сільські в першу чергу, або їм знижують рівень (зарплати у таких школах менші).

Сільські школи – взагалі окрема тема, там вчителям іноді доводиться, наприклад, добувати дрова для опалення взимку. І туалети у багатьох з них досі на вулиці. От що може приманити молодого фахівця на село? Хіба що житло, яким деінде забезпечують громади.

І після всіх цих роздумів виникає логічне питання: а навіщо державний педагогічний університет продовжує штампувати конвеєрним способом нових та нових педагогів? Щоби вони потім працювали експедиторами, охоронцями, перукарями?

Ну не треба області щороку сотні нових дипломованих педагогів! Але хто ж буде скорочувати кількість абітурієнтів та викладачів вишу? Це ж такі гроші!

А у школах й надалі будуть викладати пенсіонери та пенсіонерки, які налаштовані працювати до останнього…

Геннадій РИБЧЕНКОВ