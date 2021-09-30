КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 30 ВЕРЕСНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 79 осіб захворіли, 21 особа одужала, одна померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 30 вересня. За минулу добу провели 562 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 205 досліджень ІФА та 451 дослідження на антиген.

COVID-19 зареєстрували:

35 у Кропивницькому районі;

22 в Олександрійському районі;

9 у Голованівському районі;

13 у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу: 8 жителів Кропивницького району, 4 жителі Олександрійського району, 9 мешканців Новоукраїнського району.

За минулу добу зареєстрували 1 летальний випадок: померла 65-річна жителька Олександрійського району (Онуфріївська ТГ).