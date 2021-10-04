КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 ЖОВТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 22 людини захворіли, 2 особи одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 жовтня.

За минулу добу провели 666 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 10 досліджень ІФА та 201 дослідження на антиген.

COVID-19 зареєстрували:

7 у Кропивницькому районі;

13 в Олександрійському районі;

2 у Голованівському районі.

Одужали від коронавірусу: 1 житель Кропивницького району та 1 мешканець Новоукраїнського району.

За минулу добу зареєстрували 3 летальні випадки: померла 80-річна жителька Кропивницької ТГ, 39-річний чоловік з Олександрівської ТГ Кропивницького району та 50-річний чоловік з Перегонівської ТГ Голованівського району.