КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 6 ЖОВТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 76 осіб захворіли, 10 одужали, 2 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 6 жовтня.

За минулу добу провели 657 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 125 досліджень ІФА та 524 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 43 випадки (Кропивницька ТГ – 24, Знам’янська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 5, Дмитрівська ТГ – 1, Долинська ТГ – 8, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська – 3);

в Олександрійському районі – 9 випадків (Олександрійська ТГ – 4, Петрівська ТГ – 2, Приютівська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 2);

у Голованівському районі – 3 випадки (Новоархангельська ТГ – 2, Підвисоцька ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 21 випадок (Добровеличківська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 9, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 6, Піщанобрідська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

4 жителі Кропивницького району, 4 жителя Олександрійського та 2 мешканці Новоукраїнського району.

За минулу добу зареєстрували 2 летальних випадки: померли 73-річна жінка з Олександрійської ТГ та 80-річний чоловік з Вільшанської ТГ.