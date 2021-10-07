ЖИТЕЛІ ВСІХ ГРОМАД КІРОВОГРАДЩИНИ МОЖУТЬ ОФОРМЛЯТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СОЦПІДТРИМКИ НА МІСЦЯХ

На Кіровоградщині активно впроваджується програмний комплекс «Соціальна громада», який має на меті забезпечити кожній людині безперешкодний доступ до соціальної підтримки, адміністративних послуг соціального характеру за місцем свого проживання.

Як зазначають в департаменті соціального захисту населення Кіровоградської ОДА, відтепер саме у громаді приймаються заяви та документи для призначення різних видів соціальної підтримки.

Для зручності мешканців громад, особливо віддалених від органів соціального захисту населення усіма 49 територіальними громадами області впроваджено програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який розроблено з метою наближення адміністративних послуг соціального характеру до мешканців територіальних громад.

Програмний комплекс «Соціальна громада» забезпечує прийом заяв та документів від громадян на призначення соціальних допомог, житлових субсидій, пільг за місцем їх проживання та передачу їх в електронному вигляді органам соціального захисту населення, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та опрацювання інформації, скорочує терміни опрацювання прийнятих документів, прийняття рішень про призначення соціальної допомоги і як наслідок прискорює її виплату.

З початку року із використанням програмного комплексу «Соціальна громада» територіальними громадами прийнято більше 33 тис. заяв.