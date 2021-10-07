КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 7 ЖОВТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 99 осіб захворіли, 20 одужали, 2 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 7 жовтня.

За минулу добу провели 669 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 171 дослідження ІФА та 401 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 67 випадків (Кропивницька ТГ – 36, Знам’янська ТГ – 11, Бобринецька ТГ – 1, Устинівська ТГ – 2, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Долинська ТГ – 12, Компаніївська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 13 випадків (Олександрійська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 11);

у Голованівському районі – 12 випадків (Побузька ТГ – 1, Гайворонська ТГ – 5, Підвисоцька ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 5);

у Новоукраїнському районі – 7 випадків (Новомиргородська ТГ – 6, Рівнянська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

12 жителів Кропивницького району, 6 жителів Олександрійського та 2 мешканці Новоукраїнського району.

За минулу добу зареєстрували 2 летальних випадки: померли 73-річна жінка з Світловодської ТГ та 83-річний чоловік з Кропивницької ТГ.