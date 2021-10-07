ОБЛАСНУ ПРЕМІЮ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ОТРИМАЮТЬ ЧЕТВЕРО ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

Голова обласної ради Сергій Шульга провів заключне засідання конкурсної комісії з присудження обласної премії у галузі культури «Духовний скарб Кіровоградщини» сьогодні, 6 жовтня.

У ході таємного голосування визначено лауреатів у чотирьох номінаціях:

🔸 Антоніну Червінську, художнього керівника академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни», в номінації «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, хореографічного, фото- та кіномистецтва»;

🔸 Анатолія Форманчука, художнього керівника Копенкуватського будинку культури, в номінації «За популяризацію національної культури, фольклорної спадщини, збереження і збагачення народного мистецтва»;

🔸 Павла Рибалка, заступника директора обласного краєзнавчого музею, в номінації «За вагомий внесок в збереження та популяризацію культурної спадщини»;

🔸 Валентину Животовську, директора обласної бібліотеки імені Чижевського, в номінації «За внесок у розвиток бібліотечної справи».

Церемонія вручення нагород відбудеться 9 листопада до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Кіровоградській обласній філармонії.