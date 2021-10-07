СУЧАСНІ ОБРІЇ ДИТЯЧОЇ ФІЛАРМОНІЇ

«НС» продовжує цикл публікацій про історію обласної дитячої філармонії. Нові її сторінки пов’язані з Іриною Полонською, яка очолила її і 2001 році. Разом з мистецькими колективами обласної філармонії вона створила десятки тематичних концертних програм із вельми поетичними назвами, йдучи в ногу з часом, втілила в життя низку цікавих інноваційних проектів: «Ми вводимо дітей, які не мають музичної підготовки, у світ музики, здійснюємо програму естетичної освіти», – так коротко формулює вона суть та одночасно мету ідеології ДФ. Хоча, звичайно, кожний новий крок у розвитку ДФ – це результат напруженої роботи усього філармонійного колективу, і передусім – топ-менеджерів.

Науково-популярний журнал «Музика» у №№4-6 від 2011 року присвятив чималу площу матеріалу «Дитяча філармонія – провісниця незалежності». Його автор, музикознавиця Ірина Сікорська, зробила акцент на тому , що одна з чотирьох дитячих філармоній, що нині діють в Україні, відзначила своє двадцятиріччя феєричним аншлаговим гала-концертом зі святковим феєрверком. І є що відзначати, адже йдеться про унікальну історію, що змінила культурно-мистецький контур усього регіону. І рухається в часі дитяча філармонія вже второваними й добре відпрацьованими стежками: музичне просвітництво й концертна практика.

У доборі тематичних лекцій-концертів базовими тепер є навчальні програми для початкових класів ЗОШ: 1-4 – «Музика», 5-8 – «Мистецтво», 9-11 – «Художня культура», розроблені з урахуванням особливостей сприйняття дітей різних вікових груп. Саме це дало можливість якнайповніше розкрити зміст таких дисциплін як «Всесвітня художня культура», «Література». «Історія». «Музика». Серед них – «У королівстві музичних інструментів», «Хочу стати диригентом», «Країна загадкових ритмів» і багато інших. Тематичні цикли об’єднували кілька програм. Наймолодші, тобто учні 2-4 класів, у циклі «Про музику і музикантів» вирушали в «Музичну подорож рідним краєм» і «Казкову подорож до королеви музики», з’ясовували, «Якою мовою говорить музика» та мали змогу подорожувати у світ Музики, здійснюючи разом з музикантами «Відкриття планети «Музика». Дуже подобались юним слухачам програми «У тридев’ятому царстві», «Герої знайомі і незнайомі», «Вогнище творчості», «Мешканці країни Тембралії», «Де ховається звук», «Найстаріші і наймолодші», «Танець і танцювальна музика».

Аудиторія середнього шкільного віку (6-8 класів) гортала сторінки «Машини часу» («Загадка простої гами», «При королівському дворі», «Духи задзеркалля»), бувала на «Музичному рингу» («Орієнтування за тембром», «Глибини пам’яті», «Політ фантазії»), знайомилася із «Мистецтвом Терпсихори»(«Біля витоків», «У вихорі танцю», «Тисяча і одна ніч»).

А найстаршим пропонувалися «Ритми сучасності»(«Гармонія протиріч», «Рок-н-рол і джайв», «Енергія весни»), «Шлях до визнання»(«Класна команда», «Джем-сейшн», «Все про джаз», «Дебют»).; «Ваш вихід, Маестро!»(«Нова зірка», «Парадиз», «Віват, Музико!»)

З’явилися довготривалі музично-просвітницькі цикли «Краса навколо нас», «Перлини душі народної», «Світ у мистецьких шедеврах», «Перлини душі народної», «Співоча Україна», де розкривалися теми «Мистецтво – чарівне вікно у світ», «Внесок українців у світову музичну культуру», «Подорож країнами і континентами», «На естрадній хвилі» тощо.

Низка тем знайомила юних слухачів з українськими народними святами та фольклором: «Зимові святки. Різдво», «На Івана Купала», «Андріївські вечорниці». А щоосені гостинно відчиняв двері у світ музики лекторій «Мистецтво» з численними захопливими музично-культурологічними темами. А гідами й проводирями дітлахів у чарівний світ Музики виступали лектори-музикознавці Кіровоградської обласної філармонії Ольга Бакума та Анна Шуть. Наприклад, у програмі «Червона калина – моя Україна» за участі академічного театру пісні і танцю «Зоряни» його художній керівник Антоніна Червінська розповідала про різні регіони України, зупиняючись на традиціях українського народу, коментувала походження танців і пісень, розповідала, як здійснювалися постановки танців. У кожному сезоні колектив дає до 20 виїзних концертів для різної аудиторії.

Сучасній українській пісні та романсу в рамках музичного лекторію було присвячено концерт «Краса людської духовності». Рідну землю оспівано в програмі «Мій мальовничий світанковий край».

Від 2002 року в рамках культурно-мистецької програми «Майстри мистецтв-дітям» у районних центрах і селах щорічно проводяться понад 60 концертів-лекцій, які відвідують близько 30 тисяч юних глядачів.

Далі діяльність дитячої філармонії урізноманітнилася ще більше: модернізовано проект «Концерти для дітей та батьків», де головним завданням є об’єднання через музику і духовність молоді сім’ї, гармонізація родинних стосунків. Відтоді ж у межах знаних заходів Кіровоградської обласної філармонії – вечорів духовної музики «Різдвяні передзвони», всеукраїнського фестивалю камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі», а також до 70-річчя філармонії за ініціативи її художнього керівника Наталі Бондаренко розпочалася довгострокова акція з проведенням концертів «Діти для дітей» за участю колективів і солістів музичних шкіл Кіровограда – переможців обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів.

Проєкт «Завітайте до нас» передбачає музичні зустрічі вихованців окремих навчальних закладів із творчими колективами та артистами Кіровоградської обласної філармонії. Тут відбувається знайомство з традиціями та історією створення філармонії, творчими здобутками колективів. Живе спілкування між музикантами та юними відвідувачами підтримують керівники загальноосвітніх закладів, вони вбачають у ньому потужний засіб виховання особистості.

У 2010 році стартував мистецький проект «Подаруй дитині свято». Ідея його в тому, що артисти самі їдуть до слухачів – сільських дітей, які не мають змоги приїхати до Кіровограда і відвідувати заходи дитячої філармонії. А організувати їхні виступи фінансово допомагають меценати.

До речі, в період 2007-2010 рр. заступником директора по роботі з дітьми була і Оксана Буртова, топ-менеджерка Кіровоградської обласної філармонії, яка теж внесла до портфоліо дитячої філармонії чимало нового, збагативши його своїм досвідом та потужним IQ. Нагадаємо лише одну з багатьох газетних публікацій, що вийшли в світ на Кіровоградщині в 2007-2009 і містили аналітичні інтерв’ю з Оксаною Буртовою. Журналістка Людмила Макей висвітлює в ЗМІ саме теми культури, і свій матеріалі «Дитяча філармонія єднає з великим мистецтвом» вона присвятила річниці діяльності дитячої філармонії («НС» 14.05.2009):

«18 років – вік повноліття, а для творців дитячої філармонії – привід для гордості.

Ми на власному досвіді переконалися, що спілкування з музикою відволікає дітей від вулиці, де стільки негативних спокус, – каже заступник директора по роботі з дітьми О.Буртова. – Музика збагачує юні душі, робить їх стійкими до зла. І якщо припустити, що з роками дещо призабуваються складні математичні формули та рівняння, враження від концертів залишаються з людиною на все життя. Протягом усього сезону концертні зали були заповнені вщерть. Сотні пізнавальних лекцій, концертів самодіяльних та професійних колективів, щирі відгуки глядачів – ось головний капітал організаторів просвітницького проекту. Природно, що тема «Мистецтво і діти» для суспільства є надзвичайно важливою…

Погодьтесь, що творчі колективи Кіровоградської обласної філармонії завжди показують неповторну майстерність та здатність зачаровувати публіку вже з перших хвилин своїх виступів. До того ж, в їхньому репертуарі є багато музичних, вокальних творів та хореографічних композицій, які діти вивчають під час навчання за основною шкільною програмою. Дитяча філармонія дає можливість дітям на декілька хвилин відчути себе справжніми артистами, виконуючи відомі усім твори у супроводі професійного оркестру. Це, насамперед, спілкування з дітьми, обмін набутим культурним досвідом, позитивними емоціями і, безперечно, урок музики і культури, поведінки і сприйняття. Тому, за скільки хвилин до початку концерту потрібно прийти, як себе поводити під час концерту, як правильно дякувати артистам за той чи інший виступ, потрібно навчати людей, прививати їм любов до краси і до високого мистецтва вже з першого класу і навіть з дитячого садочку, а не тоді, коли вони стануть дорослими.

Робота дитячої філармонії тісно пов’язана співпрацею з працівниками культури та освіти області. Лише спільними зусиллями ми зможемо відродити культурні традиції, національну самосвідомість, любов до високого мистецтва у наших дітей. Усвідомлюючи це, дитяча філармонія постійно вдосконалює систему роботи з дітьми в сільських та міських школах нашої області. Завжди приємно відчувати розуміння і активну організаційну підтримку саме від керівників та фінансову підтримку підприємств місцевого бізнесу. Саме тому був започаткований благодійний мистецький проект «Подаруй дитині свято!», в рамках якого діти області могли безкоштовно побачити та зустрітися з митцями філармонії. Хочеться підкреслити те, що в нашій області переважна більшість районів співпрацюють з філармонією і активно сприяють залученню дітей до духовного та естетичного збагачення високим музичним мистецтвом. Провідною ідеєю, на якій базується робота дитячої філармонії, є слова видатного композитора двадцятого століття Дмитра Шостаковича: «Щоб полюбити музику, треба, перш за все, її слухати… Треба виховувати свій смак на кращих творах сучасних композиторів, поступово йдучи від найдоступнішого до складного і глибокого».

«В дитячій філармонії – аншлаг!» – це публікація Олени Нікітіної («УЦ» 06.03.2003), що випромінює позитив щодо дитячої філармонії. Процитуємо цікаві фрагменти бесіди досвідченої журналістки з Іриною Полонською:

«О.Н.: – Лекция, на мой взгляд, не для детской аудитории. Как вы заставляете малышей себя слушать?

І.П.: – А мы никого не заставляем – мы заинтересовываем. Наши лекции своеобразные, доступные для каждого. Они короткие и перемежаются живой музыкой. Например, мы показываем балалайку и контрабас и объясняем, чем они отличаются и где, в каком оркестре, могут звучать. Потом музыканты демонстрируют их звучание. А затем играет оркестр. При такой подготовке совсем по-иному воспринимается музыка.

Выступаем по всей области. Где побывали хоть раз, приглашают еще. Мы готовим новый материал и приезжаем. Наши артисты с удовольствием выступают перед сельскими детьми. Если нет дома культуры, концерт даём в спортзале – был бы внимательный зритель. Коллектив филармонии отдает себе отчет в том, что за несколько выступлений не воспитаешь меломана, не «влюбишь» в серьезную музику раз и навсегда. Но мы даем азы, которые многим пригодятся во взрослой жизни. Происходит своеобразный процесс воспитания. Безусловно, многое зависит от воспитания в семье, от учителей. К счастью, большинство тех, с чьей помощью и для кого работает детская филармония, люди серьезные, отзывчивые. Это руководители районных управлений культуры и образования, заместители директоров школ по воспитательной работе, учителя и детишки, которые после концертов берут у артистов автографы, спрашивают, где можно научиться так хорошо играть, и оставляют в книге отзывов очень трогательные слова благодарности.

Заслуженные и народные артисты с удовольствием выступают в селах. Ведь талант даётся Богом одному человеку, но для того, чтобы ему радовались многие. Концерты, проводимые детской филармонией, собирают полные залы, а это значит, что через каное-то время подросший юный зритель приведет на концерт свою семью и что он не будет представлять своей жизни без серьёзной музики.»

В березні 2003 року – наступна публікація Олени Нікітіної в «УЦ» («Музика – для всіх»), з новими її яскравими враженнями та думками:

«Всеукраинская неделя «Музыка для детей и юношества» Кировоградской детской филармонии была проведена под общим знаком «Браво!». Музыкальная сказка «Золушка» прошла при полном аншлаге – не все желающие смогли попасть в зал.не менее успешными были и все остальные дни. Мне посчастливилось побывать и на уроке в украинской гимназии, где перед детьми играл инструментальный квинтет «Экспромт», а музыковед филармонии Наталья Бондаренко блестяще вела диалог о музыке с учащимися 5-8 классов.Живые звуки делают детские души добрее и гармоничнее. Нет сомнения, что маленькие зрители навсегда заповнили и названия инструментов, и много-много другой интересной информации. «Я нахожу поход к ребятам разных возрастов и наши мудрые музыканты понимают, что происходит процесс воспитания ценителя музики, – сказала Наталья Бондаренко.»

Так само активно обговорювали динаміку успіхів дитячої філармонії й на шпальтах районних газет Кіровоградщини. Журналіст Тетяна Татарченко, «Долинські новини» від 25.03.2003, «На урок запросили «Зорян»:

«Для школярів міських шкіл, естетичного виховання, районної школи мистецтв, вчителів і викладачів музики відбулася непересічна подія – на урок Високого Мистецтва і Духовності запросив професійний театр музики, пісні і танцю «Зоряни». За словами керівника ОДФ І.Полонської, саме так реалізується їхня спільна програма «Митці-дітям». Значущість зустрічі волинської слухацької аудиторії з артистами такого масштабу важко переоцінити. Дітям поталанило побачити театр – віртуозний оркестр (музичний керівник – заслужений артист України Дмитро Притула), прекрасну балетну групу (балетмейстер Римма Літвінова) і, безумовно, вручити квіти солістці – народній артистці України Антоніні Червінській. На шкільній сцені міської школи №3 вона зіткала дуже затишну і сердечну атмосферу народними піснями «Ой,встану я ранесенько», «Ой ти, місяцю, я зіронька ясная», «Ой,при лужку, при лужку» та піснями про наш кіровоградський край, що дає силу, наснагу для творчості і життя. Артистка бажала дітям, аби стежина їх долі була тільки щасливою. Просила шанувати батька і матір, берегти їх сокровенну любов., заспівала зворушливу пісню «У село до батька і до мами».

Це не просто важлива для дітей культурно-мистецька акція, проведена «Зорянами», це був урок моралі, зміцнення духовного здоров’я присутніх. Діти побачили фрагмент однієї музично-хореографічної композиції – купальського дійства. І розповідала Червінська, як в прикарпатському селі вивчалися ці рухи, що бачили школярі у танках, як готувалися костюми до них львівським художником і які квіти впліталися в вінок. Це чарівне мистецтво вимагає особливого стану душі. Істинно раділи слухачі і тоді, коли звучали, здається, самі серця скрипок і цимбалів, сопілки, кларнета, баяна, флейти і контрабаса. Оваціями привітала шкільна публіка соліста зоряного оркестру, який представляв інструмент ансамблю, вигріваючи на ньому. На сцені панувала музика, неповторне переплетіння вогняної пристрасті і безмежної туги, жагучого темпераменту. В фіналі цього незвичного уроку Антоніна Червінська сказала: «Давайте робити так, щоб пісня на цій землі буяла і цвіла!»Кіровоградці подарували настрій, який буває після зустрічі зі справжнім мистецтвом. А на згадку читачам газети «Долинські новини» -ще й автограф видатної жінки, яка завжди підкорює на сцені і в житті щирістю та душевною красою.»

Невеличкою сенсацією був кожний виступ філармонійних колективів на периферії. Згадаємо один з подібних концертів у Бобринці, на базі матеріалу у районній газеті «Оживляє душу музика»:

«Неординарні концертні акції подарували нам нещодавно артисти обласної дитячої філармонії – тут побували камерний оркестр філармонії «Єлисавет» і ансамбль народної та сучасної музики. Завдяки їм чимало учнів місцевих шкіл уперше почули гармонійне звучання класичних інструментів, ознайомилися з творами видатних композиторів, пригадали народні мотиви. Зал центру дозвілля молоді був заповнений дітьми, які з неприхованим захопленням вслухалися в мелодійні звуки. Вміла організація виступів кіровоградських гостей дозволила дітям бути безпосередніми учасниками концерту. Ведуча задавала їм питання, розповідала про інструменти, особливості їхнього звучання. Учні давали активний зворотній зв’язок. Це була своєрідна гра, що дозволяла присутнім непомітно поринути в чарівний світ класичної музики. Вочевидь, що вона цікава дітям.»

«Майстри мистецтв-дітям» (О.Колосовська,«Вільне слово», м.Олександрія, 12.04.2011):

«5 квітня в залі ПК «Світлопільський» для молодших та старших учнів ЗОШ та студентів училища культури міста Олександрії відбулись дві концертні програми – «Країна загадкових ритмів» за участю солістів Кіровоградської обласної філармонії, лауреата міжнародних конкурсів Ярослава Страшного та Іванни Неділенко, а також народного ансамблю бального танцю «Конвалія» ВАТ «Радій». Юних глядачів та вчителів зачарував виступ майстрів бального танцю. Популярна співачка Іванна Неділенко вдало підібраною добіркою дитячих пісень, «зірвала» шквал оплесків малечі, яка у кожному приспіві підспівувала улюбленій виконавиці. Оксамитовий баритон Ярослава Страшного також сподобався юним шанувальникам, а дорослі нагороджували співака вигуками «Браво!». Дуже приємно, що дитяча філармонія ставиться з любов’ю та відповідальністю до свого глядача. Це сприяє успіху концертних заходів і забезпечує добрий настрій усім, хто має щастя доторкнутися до справжнього мистецтва, яке кіровоградці дарують нам завжди і подарували сьогодні. Для дітей важливо не лише опанування наук і знань, а й духовний розвиток. Хочеться побажати артистам творчої наснаги, нових цікавих проектів».

Обласні кореспонденти теж регулярно робили репортажі з глибинки: «Оплески та бурхливі овації»(Любов Попович, «КП», 26.10.2010):

«Оплески та бурхливі овації звучали для артистів обласної філармонії від юних глядачів у Новій Празі. На цьому справжньому святі побували діти з Нової Праги та Головківки Олександрійського району. Зал, переповнений дітьми з 4 шкіл Нової Праги та школи-інтернату, просто гримів від аплодисментів. І хоча у залі було прохолодно, проте від виступів артистів гаряче було і на сцені, і глядачам. Особливого шарму концерту додала ведуча Ольга Бакума, яка не тільки цікаво вела програму, а й підтримувала діалог з глядачами так, що діти відчували себе учасниками концерту. Тож не дивно, що діти бурхливими оплесками дякували артистам за кожен номер, а зі сцени їх проводжали стоячи. Приємно вражені таким гарячим прийомом були і артисти».

Щороку рейтинг дитячої філармонії у населення області все зростає. В 2003 році відома журналістка Валентина Левочко вкотре дає в пресі чергову захопливу публікацію «Світом романсу» зачаровані» про концерти дитячої філармонії:

«Кіровоградська дитяча філармонія існує вже 14-тий рік. Час переконав, що її просвітницькі програми досить популярні серед школярів міста. Про це свідчить і переповнений зал обласної філармонії (на базі якої «прописана» дитяча) минулої середи, коли відбувся перший нинішнього року концерт «Світ романсу». У ньому взяли участь і солісти дорослої філармонії, яких нечасто доводиться бачити одночасно. Концерт відкрила народна артистка України Раїса Валькевич, яку зал зустрів дуже емоційно. А далі – цілий парад «зірок»: улюбленець публіки Сергій Дьомін, Ярослав Страшной, а Світлана Поправченко з акустичною групою свого народного ансамблю «Ягорі» подарувала слухачам популярні циганські романси. І завершила свято знову Раїса Валькевич, заспівавши у супроводі оркестру класичної і сучасної музики «Єлисавет»(диригент – Віталій Негребецький) кілька щемливо-ніжних українських романсів. Можна не сумніватися, виростає покоління, яке вмітиме і бажатиме сприймати не сумнівний продукт шоу-бізнесу в яскравій обгортці, а справжню високу музику і поезію. Задля цього варто працювати!»

«Коли в сіло приїздить жива музика» (Тетяна Корінь,«КП»2003):

«Відбулись нові концерти мистецького проєкту дитячої філармонії «Подаруй дитині свято», – цього разу у с.Чарівному та в Тарасівці Бобринецького району, а ще в Грузькому Кіровоградського району. Меценатами виступили ТОВ «Саторі-С», керівник ДПДГ»Червоний землероб» Петро Панібратець та Микола Панасюк. До Чарівного й Тарасівки завітав ансамбль «Єлисавет-Ретро», а от до Грузького – академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни». Артисти філармонії – дорослої та дитячої – з задоволенням відгукуються на запрошення виступити у тому чи іншому селі чи райцентрі, якщо господарі беруть на себе роль меценатів, або в межах дотаційних філармонійних проєктів. Концерти акції «Майстри мистецтв –дітям» відбулись у Компаніївці та Олександрівці, де почули інструментальну музику ансамблю «Єлисавет-Ретро» під керівництвом Миколи Кваші».

Оксана ЧИКАНЧИ

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