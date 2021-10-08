КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 8 ЖОВТНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 103 особи захворіли, 16 одужало, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 8 жовтня. За минулу добу провели 589 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 87 досліджень ІФА та 457 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 54 випадків (Кропивницька ТГ – 32, Знам’янська ТГ – 8, Бобринецька ТГ – 4, Суботівська ТГ – 3, Первозванівська ТГ – 1, Новгородківська – 1, Кетрисанівська ТГ – 1, Компанівська ТГ – 3, Соколівська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 25 випадків (Олександрійська ТГ – 12, Петрівська ТГ – 4, Світловодська ТГ – 6, Попельнастівська ТГ – 3); у Голованівському районі – 4 випадки (Вільшанська ТГ – 4);

у Новоукраїнському районі – 20 випадок (Новомиргородська ТГ – 9, Рівнянська ТГ – 1, Добровеличківська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 3, Новоукраїнська – 1, Маловисківська ТГ – 3, Злинська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

14 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 9, Знам’янська ТГ – 4, Суботівська ТГ – 1);

1 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ);

1 житель Новоукраїнського району (Новомиргородська ТГ).

За минулу добу летальних випадків не зареєстрували.