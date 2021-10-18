КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 ЖОВТНЯ

“Ковідна” статистика за останню добу: 71 особа захворіла, 10 одужали, летальних випадків не виявлено.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 18 жовтня.

За минулу добу провели 710 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 14 досліджень ІФА та 150 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 40 випадків (Кропивницька ТГ – 27, Знам’янська ТГ – 8, Суботцівська – 2, Новгородківська – 1, Долинська – 2);

у Голованівському районі – 2 випадки (Вільшанська ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 10 випадків (Добровеличківська ТГ – 6, Новоукраїнська – 3, Рівнянська – 1);

в Олександрійському районі – 19 випадків (Олександрійська ТГ – 14, Попельнастівська – 1, Приютівська – 2, Новопразька – 1, Світловодська – 1).

Одужали від коронавірусу:

2 жителі Кропивницького району, 1 житель Голованівського району, 7 жителів Новоукраїнського району.

За минулу добу летальних випадків не зареєстровано.