БЛИЗЬКО 30% НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ ЩЕПЛЕНО ВІД КОРОНАВІРУСУ – ОДА

Про темпи вакцинації від коронавірусної інфекції на Кіровоградщині повідомила під час брифінгу головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Надія Оперчук акцентувала, що на сьогодні в області зроблено 293 243 щеплень від COVID-19. Однією дозою щеплено 163 304 особи, двома дозами – майже 130 тисяч.

«Аби в населення виробився колективний імунітет має бути провакциновано 70-80% жителів області. На сьогодні цей показник складає близько 30%», – сказала Надія Оперчук.

Як додав начальник обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко, загалом в області близько 780 тисяч дорослого населення, яке підлягає вакцинації.