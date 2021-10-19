КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 ЖОВТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 47 осіб захворіли, 33 одужали, 5 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 жовтня.

За минулу добу провели 610 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 200 досліджень ІФА та 447 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 33 випадків (Кропивницька ТГ – 14, Знам’янська ТГ – 3, Бобринецька ТГ – 5, Суботцівська – 1, Олександрівська – 1, Великосеверинівська – 1, Первозванівська – 3, Соколівська – 1, Кетрисанівська – 2, Компаніївська – 2);

у Голованівському районі – 6 випадків у Вільшанській ТГ;

у Новоукраїнському районі – 2 випадки у Добровеличківській ТГ;

в Олександрійському районі – 6 випадків (Олександрійська ТГ – 4, Новопразька – 1, Світловодська – 1).

Одужали від коронавірусу 33 хворих:

Кропивницький район – 22: Кропивницька ТГ – 8, Знам’янська – 1, Долинська – 12, Гурівська – 1);

Олександрійський район – 7 : (Олександрійська ТГ – 3, Світловодська – 3, Петрівська – 1);

Новоукраїнський район – 4: (Добровеличківська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ -2).

За останню добу зафіксували 5 летальних випадків: 2 мешканця Кропивницької ТГ (66-річна жінка та 58-річний чоловік) , дві жінки з Олександрійської ТГ віком 70 та 73 років, 47-річний чоловік з Бобринецької ТГ Кропивницького району.