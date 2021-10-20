КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 ЖОВТНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 112 осіб захворіли, 62 одужали, летальних випадків не зафіксовано.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 20 жовтня.

За минулу добу провели 1222 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 197 досліджень ІФА та 444 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 70 випадків (Кропивницька ТГ-27, Устинівська ТГ-1, Великосеверинівська – 3, Гурівська – 3, Первозванівська – 1, Соколівська -1, Аджамська- 1, Новгородківська- 5, Долинська-25 та Компаніївська ТГ -3);

у Голованівському районі – 2 випадки по одному у Вільшанській та Гайворонській ТГ;

у Новоукраїнському районі – 35 випадків ( у Добровеличківській ТГ -7, Смолінській- 13, Новоукраїнська – 3, Рівнянська – 1, Помічнянська – 8, Піщанобрідська ТГ-3);

в Олександрійському районі – 5 випадків (Олександрійська ТГ – 2, Приютівська ТГ – 3).

Одужали від коронавірусу 62 хворих:

Кропивницький район – 34: Кропивницька ТГ – 27, Знам’янська ТГ– 7);

Олександрійський район – 8 : (Олександрійська ТГ – 1, Світловодська – 5, Онуфріївська – 2);

Новоукраїнський район – 19: (Помічнянська ТГ – 1, Маловисківська ТГ- 2, Новомиргородська ТГ – 16).

За останню добу не зафіксували жодного летального випадку.