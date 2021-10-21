ДУМКИ З ПРИВОДУ: АХМЕТОВ ПРИБИРАЄ ДО РУК КІРОВОГРАДЩИНУ?

Раніше у страшному сні не ввижалося, що може бути таке: «Ахметов прийде – порядок наведе!»

У квітні цього року компанія «ДТЕК мережі» придбала 24 з половиною відсотки акцій «Кіровоградобленерго». За кілька місяців «ДТЕК мережі», якою офіційно, без усіляких модних і гучних сьогодні офшорів, володіє Ринат Ахметов, запитала в Антимонопольного комітету дозволу на придбання нового пакету акцій «Кіровоградобленерго», аби сконцентрувати в одного власника більше 50 відсотків акцій. А на початку цього тижня був призначений новий керівник Східного гірничо-збагачувального комбінату, якому належить три уранові шахти на Кіровоградщині. І це – людина Ахметова, яка до цього керувала його підприємствами, що входять до групи ДТЕК, у Дніпропетровіській та Запорізькій областях. Добре це чи погано?

Звісно, головне, щоб у нас не казали, що «все буде Донбас». Та Ахметов давно забув про своє походження, хоча руку до того, що відбулося, доклав – багато років пропагував дружбу з братським народом тощо. Але Донбас з росіянами його образив. Колись найгарніший та найсучасніший стадіон «Донбас-Арена» зараз перетворений на руїну, а, власне, футбольний клуб «Шахтар» зараз безпритульний, грає то у Києві, то у Харкові, то у Запоріжжі. Тож казочки про «братські народи» олігархам не цікаві, вони вже не приносять грошей, лише відбирають.

Буде Ахметов в нас головний по електриці – нехай. Все одно тарифи не зміняться, бо їх встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП.

А уранові шахти у Кропивницькому, Смоліному та Олексіївці (Новокостянтинівська шахта)? Що з ними буде?

Як не дивно, а прогноз непоганий. Нинішня влада нібито почала нещадну безкомпромісну війну з олігархами, якийсь там закон будуть приймати, якісь обмеження. Думається, дивлячись на ці кумедні кривляння, Коломойський, Ахметов, Пінчук та інші регочуть до нестями. Якщо Зеленський почне боротьбу, наприклад, з Ахметовим, то скоріше за все переможе геть не гуморист… Лише у холдінгу СКМ Ахметова працює більше 150 тисяч людей. А є ще багато інших структур. Якщо Ахметов хоча б на день зупинить усі свої десятки найбільших заводів, припинить постачати тепло та електрику на території половини України (він реально стільки контролює), то можете лише уявити, що буде у Києві на Банковій. Та ми не про це.

Якось так склалося, що усе, за що береться Ахметов, успішно працює. А уранові шахти в нас вже кілька років лихоманить. Невиплата зарплатні стала нормою, шахтарі оголошували голодування під землею, перекривали дороги, неодноразово їздили на мітинги до Києва під Кабміном та Офісом президента. Та все марно. А тепер? Призначення одного з топ-менеджерів Ахметова «керувати ураном» скоріше за все говорить про те, що олігарх зацікавився галуззю. У владних попередників й думки б не виникло приватизувати стратегічну галузь, а нинішня може легко. Їм що землю продавати, що уран віддати у приватні руки – як на піаніно зіграти чимось.

Тож можна сподіватися на оздоровлення галузі. Якщо у когось сумніви – відвідайте Петрове, колишній райцентр Кіровоградської області. Головний наповнювач бюджету там – Центральний гірничо-збагачувальний комбінат з Кривого Рогу, також у власності Ахметова. Окрім бюджету, податків та іншого, ЦентрГОК і парк, і набережну облаштував у Петровому, і лікарню відремонтував тощо. Ну що ж, якщо на державу надії вже немає, лишилося на олігархів сподіватися.

Геннадій РИБЧЕНКОВ