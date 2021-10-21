КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 21 ЖОВТНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 156 осіб захворіли, 47 одужали, 5 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 21 жовтня.

За минулу добу провели 1043 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 176 досліджень ІФА та 351 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 106 випадків (Кропивницька ТГ – 48, Знам’янська ТГ – 14, Бобринецька ТГ – 11, Суботцівська ТГ – 3, Олександрівська ТГ – 16, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 3, Первозванівська ТГ -1, Долинська ТГ – 6, Кетрисанівська ТГ – 3);

у Новоукраїнському районі – 17 випадків (Новомиргородська ТГ – 15, Помічнянська ТГ -1, Маловисківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 33 випадки (Олександрійська ТГ – 20, Петрівська ТГ – 7, Онуфріївська ТГ – 6).

Одужали від коронавірусу:

28 жителів Кропивницького району, 10 жителів Олександрійського району, 3 жителі Голованівського району та 6 жителів Новоукраїнського району.

За останню добу зареєстровано 5 летальних випадків, померли: 3 мешканця Кропивницької ТГ (72-річна жінка та два чоловіки віком 50 та 70 років) та мешканці Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району (67-річний чоловік та 72-річна жінка).