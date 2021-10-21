ПАЇ, КРЕДИТИ І АРЕШТИ: ЯК НА КІРОВОГРАДЩИНІ ОТРИМАТИ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ БЕЗОПЛАТНО?

В сучасному світі людина доволі часто потрапляє у ситуації, де їй потрібні юридичні знання: коли порушують права, коли підписуєте договір чи угоду, коли зіштовхуєтесь із правоохоронними органами. Так-так, оте «я вимагаю адвоката», яке часто чути в американських фільмах і серіалах від персонажів, яких затримує поліція, насправді реальне право людини і в Україні. Ба більше: якщо у людини в Україні не вистачає коштів на адвоката чи вона належить до пільгових категорій суспільства, то держава забезпечує правову допомогу. Хто має право на безоплатну правову допомогу, у яких випадках вона надається і де її шукати на Кіровоградщині – розповідає «Народне слово».

Що таке БПД?

Безоплатна правова допомога – це не адвокати-волонтери, які вирішили безкоштовно допомагати людям. Насправді із центрами і бюро БПД в Україні співпрацюють лише кваліфіковані юристи і отримують виплату за кожну справу, яку ведуть. При цьому рівень оплати залежить від складності справи.

Безоплатна правова допомога – це юридична допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається людині за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

БПД буває первинною і вторинною. Безоплатна первинна правова допомога (БППД) включає консультації та досудові правові послуги. Йдеться про консультації і роз’яснення з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також допомогу в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) – державна гарантія, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Йдеться про представництво інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру.

Хто має право на безоплатну допомогу?

Безоплатну первинну правову допомогу мають право отримати всі громадяни з усіх груп населення України. Крім того, БППД надається іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією України.

А от вторинну правову допомогу, яка стосується судових процесів, безоплатно можуть отримати лише певні категорії громадян, перелік яких визначений законодавством. Насамперед це малозабезпечені особи, до яких належать люди із середньомісячним доходом, меншим за два розміри прожиткового мінімуму. Наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні становить 2379 гривень (із 1 грудня 2021 року – 2481 грн), для дітей віком від 6 до 18 років він складає 2510 грн (2618 грн з грудня 2021 року), а для дітей віком до шести років – 2013 гривень (2100 грн з 1.12.2021 року). Також до цієї категорії належать люди з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів (4014 гривень) для непрацездатних осіб.

Право на БВПД мають ветерани війни, внутрішньо переміщені особи та люди, на яких поширюється дія закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Окремою категорією людей, які можуть отримати правову допомогу в Україні безоплатно, є діти. Йдеться і про дітей-сиріт, і позбавлених батьківського піклування, і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту.

Також на безоплатне представництво в суді можуть розраховувати люди, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

Пам’ятаєте фрази, які в фільмах і серіалах зачитують поліцейські при затриманні? Там де «ви маєте право на адвоката, якщо ви не можете собі дозволити адвоката – він буде наданий вам державою»? Це не кінематографічна вигадка, а справжнє правило, яке називається «правило Міранди» . Згідно з ним під час арешту людині, яку арештовують, повинні бути роз’яснені її права, і вона має відповісти, що розуміє ці права. Все сказане затриманим до цього не може вважатися доказом, людина при цьому має право зберігати мовчання, дізнатися причини затримання і скористатися послугами адвоката. Подібні правила діють в США, Україні, Австралії, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, ПАР, Таїланді, Філліпінах, Франції та в інших країнах.

Юристи пояснюють, що громадяни України, до яких застосовано адміністративне затримання або адмінарешт, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими та яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – мають право на безоплатну правову вторинну допомогу.

Якщо суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання людини недієздатною або поновлення цивільної дієздатності – ця людина має право на безоплатні послуги адвоката, призначеного державою.

Куди звертатися?

Варто зазначити, що мережа центрів і бюро є всеукраїнською і не прив’язана до прописки. Тому можна просто обрати той, що найближче до місця проживання, або ж звернутися дистанційно.

Власне на Кіровоградщині система надання БПД представлена мережею із чотирьох центрів та 18 бюро. У Кропивницькому діє Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області, де власне надають юридичну допомогу у кримінальному процесі. У цивільних та адміністративних справах забезпечують правову допомогу18 бюро та місцеві центри, яких на Кіровоградщині три: Голованівський, Олександрійський та Кропивницький.

До Кропивницького місцевого центру з надання БВПД можна зателефонувати за номером 095-876-6233. Зв’язатися із Долинським бюро правової допомоги (БПД) можна за телефоном (05234) 31-623, з Компаніївським БПД – (05240) 20-072, з Новомиргородським БПД – за телефоном (05256) 41-202. Номер телефону Новгородківського БПД – (05241) 20-344, а Устинівського БПД – (05239) 41-765.

Адреси центрів БПД Кіровоградщини:

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області: вул. Дворцова, 32/29, м. Кропивницький, 25022, Україна

Кропивницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: м. Кропивницький, вул. Архiтектора Паученка, 64/53.

Долинське бюро правової допомоги: м. Долинська, вул. Шевченка, 59.

Новомиргородське БПД: м. Новомиргород, вул. Соборності, 106.

Компаніївське БПД: смт Компаніївка, вул. Паркова, 12.

Новгородське БПД: смт Новгородка, вул. Центральна, 1.

Устинівське БПД: смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

Голованівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: м. Голованівськ, вул. Ціолковського, 1.

Долинське бюро правової допомоги: м. Долинська, вул. Шевченка, 59.

Новомиргородське БПД: м. Новомиргород, вул. Соборності, 106.

Компаніївське БПД: смт Компаніївка, вул. Паркова, 12.

Новгородське БПД: смт Новгородка, вул. Центральна, 1.

Устинівське БПД: смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18.

Знам’янське бюро правової допомоги: м. Знам’янка, вул. Героїв Крут, 9.

Світловодське БПД: м. Світловодськ, вул. Павлівська, 13а.

Петрівське БПД: с. Петрове, вул. Центральна, 21.

Онуфріївське БПД: смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68.

Олександрівське БПД: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 63.

Окрім постійно діючих центрів і бюро, мешканці віддалених міст, сіл та селищ можуть отримати правову консультацію під час роботи мобільних та дистанційних пунктів. Детальніше дізнатися про графік їхньої роботи можна у найближчому місцевому центрі. Також отримати консультацію можна і дистанційно. Насамперед це єдиний номер контакт-центру системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів). Якщо вас чи вашого родича затримали за підозрою у кримінальному провадженні, ви постраждали від домашнього насильства, відбувається рейдерське захоплення території – то після виклику першочергових служб (поліція, швидка медична допомога) телефонуйте за цим номером у будь-який час доби. При цьому у месенджерах Телеграм і Вайбер працює чат-бот (legalaid.gov.ua/telegram.html та legalaid.gov.ua/viber.html), а потерпілі від домашнього насильства та свідки можуть отримати онлайн-консультацію юристів щодо захисту своїх прав, написавши у Телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству» (t.me/Non_Violence_Bot).

Якщо ви є власницею чи власником смартфону, то в через Google Play чи App Store можна завантажити мобільні застосунки «Безоплатна правова допомога» та «Твоє право». Також можна зайти на сайт всеукраїнської системи БПД (legalaid.gov.ua), де є інтерактивна мапа центрів та бюро, а також кабінет клієнта. Правові консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid, що розміщена за адресою wiki.legalaid.gov.ua.

Хто і з чим звертається?

Загалом система безоплатної правової допомоги – це понад 500 центрів та бюро правової допомоги по свій Україні, більш ніж 1500 штатних юристів та понад 8000 адвокатів, які співпрацюють із системою БПД. Протягом 2021 року до системи БПД найчастіше зверталися з питаннями цивільного (близько 80 тисяч звернень), сімейного (майже 57 000 звернень), адміністративного (близько 43 тисячі), житлового (35 000 звернень) та спадкового права (майже 35 тисяч звернень).

Як проінформували місцеві центри з надання БПД, найбільше на Кіровоградщині до них звертаються малозабезпечені особи: 59 відсотків від загальної кількості звернень. За ними йдуть ветерани війни та учасники бойових дій – 17,5 відсотків звернень, люди з інвалідністю (12,5 відсотків ), внутрішньо переміщені особи та діти – по три відсотки. Найменше зверталися на Кіровоградщині засуджені особи (1,5 відсотки) та люди, які постраждали від домашнього насильства (один відсоток).

Найчастіше мешканці Кіровоградській області звертаються по правову допомогу з питань порядку позбавлення батьківських прав, розірвання шлюбу та стягнення аліментів. Також часто консультувалися щодо щорічних виплат до 5 травня (її отримують учасники бойових тій та люди, які мають інвалідність внаслідок війни), стягнення заборгованості по кредитам та щодо отримання спадку.

Та варто врахувати, що Кіровоградщина є аграрно-промисловим районом, адже майже 83 відсотка території області знаходиться під сільськогосподарськими угіддями – а саме 2 мільйони 32 тисячі 300 гектарів. При тому, що населення регіону складає 933 209 осіб, більше половини яких є власниками земельних ділянок. Тому не дивно, що часто до юристів зверталися саме щодо земельних питань, а після відкриття ринку землі в Україні – ще більше. Наприклад, за перші вісім місяців 2021 року щодо питань про землю вже звернулися 1336 мешканців і мешканок Кіровоградщини. Для «Народного слова» працівники центрів і бюро з надання правової допомоги на Кіровоградщині склали топ-5 питань, які турбували мешканців регіону у земельній сфері. Як виявилося, найчастіше консультації та юридичний супровід кіровоградці отримували у питаннях щодо порядку виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, а також щодо внесення змін до договору оренди. Крім того, наших земляків і землячок цікавить правове поле в усуненні перешкод для користування своєю ділянкою, присвоєння кадастрового номеру. І заключним у топі є питання оформлення права власності на земельну ділянку в порядку спадкування.

Наприклад, мешканець Кропивницького Андрій С. є учасником бойових дій. Тому він звернувся до міської ради, щоб отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в тисячу квадратних метрів (0,1 га) присадибної ділянки. Розробку проєкту дозволили, після проєкт пан Андрій погодив у Держгеокадастрі , а після – у міській раді. Після він вже звернувся до держреєстратора щодо отримання прав на нерухоме майно. Але є тут виявилося, що право власності на цю земельну ділянку мають інші люди – пані Світлана П. та пан Сергій П. Тож учасник бойових дій звернувся до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД, де доручення вести цю справу видали адвокатці Олені Жеребенко.

– Рішення міської ради про надання згоди на реєстрацію права власності земельної ділянки не є підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку. Тож ми підготували позовну заяву, де просили суд скасувати рішення про держреєстрацію прав та їх обтяжень про право власності Світлани П. та Сергія П. Там же ми просили витребувати з чужого незаконного володіння земельну ділянку в 0,1 гектара, – пояснила адвокатка.

Позовну заяву Ленінський районний суд розглянув та повністю задовольнив.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ