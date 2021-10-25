КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 25 ЖОВТНЯ

Ковідна статистика області за останню добу: 127 осіб захворіли, 15 одужали, 1 летальний випадок.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 жовтня. За минулу добу провели 927 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 0 досліджень ІФА та 59 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 35 випадків (Знам’янка ТГ – 7, Бобринецька ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 21, Олександрівська ТГ – 1, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 10 випадків (Голованівська ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 3, Новоархангельська ТГ – 3, Підвисоцька ТГ – 3);

у Новоукраїнському районі – 47 випадків (Добровеличківська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 22, Смолінська ТГ – 6, Новоукраїнська ТГ – 4, Рівнянська ТГ – 4, Помічнянська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 7, Злинська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 35 випадків (Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 27, Приютівська ТГ – 4, Світловодська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

4 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 2, Знам’янська ТГ – 2);

5 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 3, Світловодська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1); 6 жителів Новоукраїнський район (Піщанобрідська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 2, Рівнянська ТГ – 1).

За минулу добу зареєстрували один летальний випадок, померла 48-річна жінка з Знам’янської ТГ Кропивницького району.