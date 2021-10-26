КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 ЖОВТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 40 осіб захворіли, 36 одужали, 7 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 жовтня. За минулу добу провели 520 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 196 досліджень ІФА та 494 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 28 випадків (Знам’янська ТГ – 3, Бобринецька ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 17, Соколівська ТГ – 2, Долинська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2); у – –

Голованівському районі – 2 випадки (Голованівська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 3 випадки (Олександрійська ТГ – 3); у Новоукраїнському районі – 7 випадків (Новомиргородська ТГ – 2, Смолінська ТГ – 1, Мар’янівська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 1, Злинська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

12 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 10, Суботцівська ТГ – 1, Олександрівська ТГ – 1);

22 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 9, Петрівська ТГ – 5, Новопразька ТГ – 7, Попельнастівська ТГ – 1);

2 жителі Новоукраїнського району (Маловисківська ТГ – 1, Добровеличківська ТГ 1).

За минулу добу зареєстрували 7 летальних випадків, померли: 73-річна жінка з Кропивницької ТГ, 72-річна мешканка Долинської ТГ Кропивницького району; 80-річна жінка і чоловік з Олександрійської ТГ Олександрійського району; 57-річний мешканець Злинської ТГ та 53-річний чоловік з Новоукраїнскьої ТГ Новоукраїнського району; 71-річний чоловік з Голованівської ТГ Голованівського району.