ЗА МИНУЛУ ДОБУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРОВЕЛИ БІЛЬШЕ 6 ТИСЯЧ 6224 ЩЕПЛЕНЬ ВІД COVID-19

На Кіровоградщині протягом минулої доби, 26 жовтня, зробили 6224 щеплень від COVID-19.

Як повідомили в департаменті охорони здоров’я ОДА, у центрах масової вакцинації населення провели 1630 щеплень. Також вакцинацію отримали 156 працівників освіти та 1717 пенсіонерів, з них 64 – на території поштових відділень.

Імунізацію населення проводили вакцинами Covishield, CoronaVac, AstraZeneca.

На території області працювали: 121 пункт щеплення, 13 мобільних бригад та 11 центрів масової вакцинації населення. Також щеплення проводилися у 31 відділенні «Укрпошти».