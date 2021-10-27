ЗА МИНУЛУ ДОБУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРОВЕЛИ БІЛЬШЕ 6 ТИСЯЧ 6224 ЩЕПЛЕНЬ ВІД COVID-19

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На Кіровоградщині протягом минулої доби, 26 жовтня, зробили  6224  щеплень від COVID-19.  

Як повідомили в департаменті охорони здоров’я ОДА, у центрах масової вакцинації населення провели 1630 щеплень.  Також вакцинацію отримали 156 працівників освіти та 1717 пенсіонерів, з них 64 – на території поштових відділень.

Імунізацію населення проводили вакцинами  Covishield,  CoronaVac, AstraZeneca.

На території області працювали:  121 пункт щеплення, 13 мобільних бригад та 11 центрів масової вакцинації населення. Також щеплення проводилися у 31 відділенні «Укрпошти».

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