КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 ЖОВТНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 104 особи захворіли, 42 одужали, 3 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 жовтня. За минулу добу провели 1208 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 168 досліджень ІФА та 398 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 54 випадки (Катеринівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 47, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 2, Первозванівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 21 випадок (Заваллівська ТГ – 2, Гайворонська ТГ – 8, Благовіщенська ТГ – 11);

у Новоукраїнському районі – 14 випадків (Добровеличківська ТГ – 8, Новомиргородська ТГ – 1, Мар’янівська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 2, Глодоська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 15 випадків (Олександрійська ТГ – 3, Великоандрусівська ТГ – 7, Світловодська ТГ – 5).

Одужали від коронавірусу:

29 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 10, Долинська ТГ – 19);

6 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 5, Приютівська ТГ – 1);

1 житель Голованівського району (Вільнаська ТГ – 1); 6 жителів Новоукраїнського району (Смолінська ТГ – 4, Новомиргородська ТГ – 2).

За минулу добу зареєстрували 3 летальні випадки: померла 66-річна жінка з Приютівської ТГ Олександрійського району; 65-річна мешканка Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району; 67-річна жінка з Вільшанської ТГ Голованівського району.