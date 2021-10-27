НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАЙНЯТО 37% ЛІЖОК, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС

За інформацією обласного департаменту охорони здоров’я, у госпітальних базах, призначених для лікування хворих на COVID-19, на Кіровоградщині зайнято 37% ліжок.

Госпітальними базами для лікування таких хворих визначено Кіровоградську обласну лікарню, Центральну міську лікарню м.Кропивницький, обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни, Олександрійську міську лікарню та Добровеличківську лікарню.

Усього ліжок, виділених для хворих та для пацієнтів з підозрою на коронавірус, у вищезазначених лікарнях 800, наразі зайнято 296, що становить 37%.

У департаменті також зазначають, що всі ліжка забезпечені подачею киснем та кисневими концентраторами. Наразі до апаратів штучної вентиляції легень підключено 28 пацієнтів.