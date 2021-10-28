ДУМКИ З ПРИВОДУ: КРОПИВНИЦЬКА ПРЕМ’ЄРА ПРЕМ’ЄРА

Кіровоградщину відвідав очільник уряду. Чи не подія? Однак подяка йому все ж за те, що приїхав.

Прем’єр-міністрів в Україні за роки незалежності – майже два десятки (точніше – вісімнадцять), в нас вони тримаються на посаді рік-два. Деякі – навіть по три. Були прем’єри, які за свою каденцію на Кіровоградщину так і не заїхали – Павло Лазаренко, Вітольд Фокін, Віталій Масол, Юхим Звягільський, Олексій Гончарук, Сергій Арбузов, Валентин Симоненко. А, дійсно, навіщо? Це ж не Львів, Одеса чи Харків…

Шмигаль встиг побувати на кількох об`єктах. Зокрема, відвідав СДЮШОР-2 у Дендропарку. Її ремонтують у рамках програми «Велике будівництво». Дванадцять з гаком мільйонів на ремонт було виграно однією з фірм ще навесні минулого року, коли «Велике будівництво» лише стартувало. Ще наприкінці десятих років нового століття приміщення спортивної школи вже капітально відремонтували. Без слова «велике», але це таке. Також прем’єр пообіцяв відремонтувати бейсбольний стадіон – до цього держава на бейсбол не звертала увагу, стадіон ремонтували та утримували за свій рахунок Олександр Нікулін, потім інші міські голови.

Ще голова уряду сходив до центру вакцинації, її рівнем у Кропивницькому залишився задоволеним. Але це все – не головне. Головне – газ, опалення, можливо, найскладніша зима цього тисячоліття. Головне, що Шмигаль відвідав наше головне теплопостачальне підприємство КП «Теплоенергетик». І озвучив обнадійливі речі. Мовляв, у вересні цього року уряд, НАК «Нафтогаз» та міські голови уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. Відповідно до домовленостей, місцева влада не підвищуватиме тарифи для населення, а підприємства мають забезпечити безперебійне постачання теплоенергії та гарячої води в цей опалювальний сезон.

Насправді тисячі містян з жахом чекають зиму 2021-2022 років. Газ наразі вартує ледь не як срібло за кожний грам. Обігріти приватний будинок (а в Кропивницькому їх десь близько 15 тисяч, а в області – кожне село, кожний райцентр) на місяць буде десь мінімум 2 тисячі. Це так, аби градусів 15-18 було в хаті.

Шмигаль трохи заспокоїв – не буде зростати у ціні газ. А Кропивницький чи не спокійніше за усі інші великі міста країни входить в опалювальний сезон, що відзначив і Шмигаль.

Ще сподобалося – наскільки спокійно все було. Чомусь згадується, як наприкінці дев’яностих приїжджав до нас тодішній голова Верховної Ради Олександр Мороз. Перекриті дороги з усіх боків, десятки правоохоронців біля філармонії, де мав спілкуватися з народом Мороз, сповіщення про мінування площі імені Кірова, загальний ажіотаж у місті. Соціаліст приїхав, колишній комуніст…Містяни приїзду Шмигаля майже не помітили. Так і має бути. Ну просто приїхав до міста чиновник. Не Бог, не Папа Римський, просто керівник організації. Так і має бути.

Геннадій РИБЧЕНКОВ