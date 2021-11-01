МОРСЬКА ПІХОТА ЗАПРОШУЄ

Служба в лавах морської піхоти з давніх часів вважалась почесною, а самі морпіхи – елітою як флоту, так і збройних сил в цілому. З розпадом колись «великого и могучего» про морпіхів згадували лише в кінострічках радянського або ж новітнього російського кіно. Агресія «братнього сусіда» знову відродила престиж морпіхів – адже саме морпіхи героїчно боронять південно-східні рубежі України, та й в інших місцях дають ворогові «прикурити».

За час війни майже з нуля створені дві окремі бригади, які в боях вибороли свої почесні найменування. Одна з них – 35-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, створена на підставі Спільної Директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 24.05.2018 року № Д-322/1/9дск. Перший свій наказ командир новосформованої бригади підписав 21 вересня того року, і саме цей день урочисто святкується як День частини.

Основою нового формування став 137-й батальйон морської піхоти, формування відбувалось протягом усього 2018 року, з одночасним облаштуванням розширеного військового містечка у селищі Дачне, що на Одещині. Восени того ж року тривав активний набір новобранців на військову службу за контрактом, і з того часу відбір кандидатів до цієї бригади визначено в якості пріоритетного напрямку під час набору на військову службу за контрактом для військових комісаріатів та вербувальних центрів Військово-Морських Сил.

У листопаді 2018 року особовий склад бригади та курсанти факультету морської піхоти Військової академії пройшли випробування та склали Клятву морського піхотинця. 23 травня 2019 року під час святкування Дня морської піхоти України в Маріуполі бригада отримала Бойовий прапор.

23 серпня 2020 року, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди відзначення Дня незалежності України, Указом Президента України № 345/2020 бригаді присвоєно почесне найменування «імені контрадмірала Михайла Остроградського».

Нині частина чекає на поповнення своїх лав – тими, для кого немає слова «неможливо», для кого гасло «вірні завжди» – не порожні слова, а життєве кредо, тими, хто хоче зробити захист і країни, і своєї домівки не лише професією, а й способом життя. Зі свого боку бригада пропонує наступне.

Грошове забезпечення

-щомісячно від 12 тисяч гривень;

-гарантоване фінансове підвищення у ході просування по службі;

-додаткові щомісячні виплати за участь в операції об’єднаних сил (ООС);

-щомісячні матеріальні допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

Після укладання першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода (в залежності від встановленого Урядом прожиткового мінімуму) в розмірах:

-особам рядового складу – вісім прожиткових мінімумів;

-сержантському та старшинському складу – дев’ять прожиткових мінімумів;

-офіцерам – десять прожиткових мінімумів.

Соціальний пакет

-безоплатне забезпечення речовим майном;

-харчування державним коштом (в пунктах постійної дислокації (ППД)) – обід, на полігонах -триразове харчування;

-безоплатна медична допомога у військових медичних закладах;

-пільгове санаторно-курортне лікування військових та членів їхніх родин;

-виплата грошової компенсації за піднайом житла.

Збереження робочого місця та здобуття освіти

-на час проходження служби при укладанні чи продовженні контракту (під час дії особливого періоду) гарантується збереження робочого місця, посади та середньомісячної зарплатні за рахунок державного бюджету;

-після укладання другого контракту військовослужбовці набувають право на отримання вищої освіти у вищих військових навчальних закладах без відриву від місця служби та за державний кошт.

Погодьтесь, пропозиції вельми привабливі. Більше того, майбутнім морпіхам гарантується щомісячна оплачувана відпустка від 30 календарних днів із виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення та значно вищий за цивільний сектор розмір пенсійного забезпечення з можливістю його отримання за вислугою.

Бригада пропонує наступні варіанти контрактів:

-на 6 місяців – для строковиків та призваних по мобілізації військовослужбовців під час особливого періоду, що відслужили встановлені терміни військової служби;

-на 3 роки – для осіб рядового складу;

-від 3 до 5 років – для сержантського та старшинського складу;

-від 1 до 10 років – під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням термін проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжений, але не більш ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Кандидатам до лав бригади пропонуються й додаткові стимули:

-кар’єрне зростання;

-участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки;

-можливість безкоштовного вивчення іноземних мов;

-безкоштовне навчання та отримання водійських прав (категорії С, С1, D, E);

-отримання статусу учасника бойових дій;

-отримання земельних ділянок під будівництво та пільги для військовослужбовців – учасників ООС та членів їхніх сімей.

А головне – нинішня морська піхота займається такою бойовою підготовкою, порівняно з якою всі кінобойовики є дитячими забавками. Українське військове телебачення та сторінки бригади в соціальних мережах яскраво це відображують. Тож не зволікайте, якщо хочете стати справжніми захисниками, справжніми професіоналами та «вірними завжди»!

Телефони для охочих – 099-2452106 та 095-3221776.

Максим ГУЦАЛЮК, фото зі сторінки бригади у фейсбуці