КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 2 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 74 особи захворіли, 93 одужали, 4 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 листопада. За минулу добу провели 807 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 164 досліджень ІФА та 348 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 59 випадків (Знам’янка ТГ – 5, Бобринецька ТГ – 3, Суботцівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 34, Олександрівська ТГ – 1, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 1, Долинська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 4, Компаніївська ТГ – 3);

у Новоукраїнському районі – 12 випадків (Добровеличківська ТГ – 1, Ганівська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 3, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 3, Злинська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 3 випадки (Олександрійська ТГ – 2, Приютівська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

61 житель Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 13, Знам’янська ТГ – 2, Бобринецька ТГ – 20, Кетрисанівська ТГ – 5, Долинська ТГ – 10, Суботцівська ТГ – 1, Компанівська ТГ – 10);

4 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 4);

1 житель Голованівського району (Гайворонська ТГ –1);

27 жителів Новоукраїнського району (Смолінська ТГ – 5, Маловисківська ТГ – 4, Новомиргородська ТГ – 18).

За минулу добу зареєстрували 4 летальні випадки, померли: 78-річний чоловік з Кропивницької ТГ Кропивницького району ; 62-річні жінка та чоловік з Олександрійської ТГ Олександрійського району; 66-річна жінка з Знам’янської ТГ Кропивницького району.