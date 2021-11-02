ОЛЕКСАНДР УСИК ПОСІВ ДРУГЕ МІСЦЕ У РЕЙТИНГУ НАЙКРАЩИХ БІЙЦІВ СВІТУ

Українець опинився на другому місці в престижному рейтингу кращих бійців світу!

Видання The Ring оновило рейтинг найкращих бійців світу незалежно від вагових категорій.

Нагадаємо, 26-го вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO. Для Олександра цей бій став 19-м на професійному рингу. За всю кар’єру він не зазнав жодної поразки. За умовами договору, у разі програшу англійця повинен відбутися бій-реванш. Поки точна дата бою невідома, але є велика ймовірність того, що він выдбудеться в Києві. Вже зараз БК 1xBet дає можливість зробити ставку на цей бій, і фаворитом є саме українець. Щоб зручно робити ставки та переглядати їх, слід завантажити додаток 1xBet на смартфон.

Українець Олександр Усик посів у рейтингу найкращих боксерів світу друге місце.

Ще один український боксер Василь Ломаченко займає у світовому рейтингу дев’ятий рядок. Очолює рейтинг мексиканець Сауль Альварес.

Зазначимо, що в рейтингу не представлений чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі, який 10 жовтня нокаутував Деонтея Уайлдера. І, до речі, є велика ймовірність, що один з найближчих матчів Олександра Усика відбудеться саме з Ф’юрі. Проте поки букмекери не вважають фаворитом українця в цьому бою. Офіційної дати бою Усик – Ф’юрі ще не встановлено, більш того, ще не ведуться переговори щодо нього.