ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ХТО ДОПОМОЖЕ РОЗІБРАТИСЯ В ПРАВОВИХ ЗАСАДАХ?

Вночі проти 31 березня 2020-го року Верховна Рада ухвалила законопроєкт «2178-10 про ринок землі. Сам закон передбачає поступове впровадження, а чинності набув 1 липня 2021 року. Завдяки новому закону, який розпочав новітню земельну реформу в країні, землевласники тепер можуть вільно розпоряджатися своєю нерухомістю. Та з новими можливостями прийшли й нові проблеми – як правильно все оформляти з юридичної точки зору? До кого звертатися за консультацією? Про можливість отримати підказку щодо юридичних засад, про курйозні випадки на Кіровоградщині «Народне слово» розпитало у центрах з надання безоплатної правової допомоги в Кіровоградській області.

Що там в законі: можливості і переваги

Насправді після відновлення незалежності в Україні реформа землі почалася у 1990-х роках, коли землі держвласності почали роздавати у приватні руки – те саме розпаювання радгоспів і колгоспів. Та у 2002 році в країні запровадили мораторій на відчуження певних видів сільгоспземель. З часом мораторій розширили на землі товарного сільгоспвиробництва, паї, а також всі с/г землі комунальної і державної власності. Під забороною виявилася і зміна цільового призначення перерахованих видів земельних ділянок.

Таким чином землевласники здебільшого стали «собаками на сіні»: навіть якщо вони не збиралися займатись фермерством та обробляти ділянки, передати їх вони не могли. Водночас орендарів в такому випадку не цікавила родючість землі, і вони здебільшого почали вирощувати культури. які дають швидкий прибуток, хоч і виснажують ґрунт.

Завдяки новому закону з 1 липня 2021 року обіг земель відкрито – але лише між громадянами України та не більше 100 гектарів «в одні руки». Також землевласники тепер можуть брати кредити під заставу своєї нерухомості, а першочергове право на купівлю ділянки має орендар. Крім продажу відкрилися й інші можливості відчуження майна: тепер ділянку землі можна продати, заповісти, оформити легально оренду за реальні гроші, а не в обмін на продукцію.

Та головний юридичний радник проєкту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку», доктор юридичних наук Павло Кулинич порадив мешканцям Кіровоградщини не поспішати з продажем земельної власності, а почекати хоча б один-два роки. За його словами, тоді ринок землі буде більш сформований. матиме більшу конкуренцію, тож ціни на землю зростуть.

Вже через три роки, з 1 січня 2024-го року, участь у ринку землі зможуть брати і юридичні особи, але з обмеженням: не більше 10 000 гектарів «в одні руки».

Коли закон про ринок землі був ще проєктом, деякі політики та популісти маніпулювали інформацією та страхали українців, начебто українські землі «скуплять іноземці». Та у законі визначено, що іноземці зможуть купувати ділянки лише в тому випадку, якщо за це проголосують українці на всенародному референдумі.

Окремо Павло Кулинич акцентував на деяких з багатьох переваг впровадження сучасної земельної реформи. Насамперед це перехід земельних відносин у сервіси відкритих даних, в електронний формат.

– Уся інформація у царині землеустрою стає відкритою та прозорою. Навіть школяр може у разі необхідності переглянути відомості про ту чи іншу ділянку, – додав юридичний радник.

При цьому більшість процедур, пов’язаних з реалізацією прав на землю, можна здійснити онлайн. Наприклад, в формат онлайн переходять земельні торги, завдяки чому вдається впроваджувати прозорі правила та забезпечити укладання договорів на найкращих для власника умовах. Таким чином цифровізація (діджиталізація) веде до скорочення «тіньового ринку», а отже – до легалізації зарплат і соціального захисту місцевих мешканців.

Наразі вже існують такі корисні онлайн-ресурси для власників та користувачів землі, як Держреєстр речових прав на нерухоме майно (kap.minjust.gov.ua), Єдиний держреєстр адмінпослуг (my.gov.ua), Електронні послуги держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру (e.land.gov.ua), Державний земельний кадастр (map.land.gov.ua), Нормативна грошова оцінка землі (ngo.land.gov.ua), Державний аграрний реєстр (ar.gov.ua).

Крім того, власність на переважну більшість земель держави населених пунктів перейшла до громад – а отже, до місцевих бюджетів підуть доходи від користування цими ділянками. А ось в держбюджет будуть спрямовані податки від продажу та оренди землі. Загалом, як запевняє Павло Кулинич, лише завдяки земельній реформі Україна щорічно додаватиме майже по одному відсотку до темпів свого економічного зростання.

Водночас заборона відчуження земель державної та комунальної власності залишається чинною.

На земельне запитання – юридична відповідь

Директор Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) у Кіровоградській області Леонід Кропліс нагадав, що в нас аграрно-промисловий регіон і 82,7 відсотків території Кіровоградщини (2 мільйони 32 тисячі 300 гектар) знаходиться під сільськогосподарськими угіддями.

– З впровадженням ринку землі у землевласників та землекористувачів в нашій області з`являється все більше питань, з якими вони звертаються до місцевих центрів та бюро правової допомоги. Адже своєчасне звернення до юристів дозволяє уникнути багатьох проблем та розв’язати спори між сторонами позасудово, – додав він.

Так, за шість років (у період з 1 липня 2015 року по 31 серпня 2021 року) до місцевих центрів правової допомоги на Кіровоградщині звернулися загалом 7040 людей, з яких 1336 – у перші вісім місяців 2021 року.

У зв’язку з ажіотажем центри БВПД в області роблять виїзні прийоми, розповіла директорка Голованівського центру з надання БВПД Ольга Рибак:

– Спочатку ми робимо план виїздів на місяць, враховуючи потребу, віддаленість населеного пункту та періодичність виїздів. Орієнтовний час та місце зустрічі узгоджуються з посадовцями місцевого самоврядування. Виїзні прийоми громадян відбуваються у приміщеннях місцевих рад, старостатів, бібліотечних філій, у клубах.

Слід зазначити, що надання безоплатної правової допомоги не прив’язане до «прописки»: кожна та кожен можуть звернутися до найближчого центру чи бюро з надання первинної чи вторинної БПД. Адреси і контакти пунктів мережі надання безоплатної правової допомоги на Кіровоградщині, яка складається з чотирьох центрів та 18 бюро, можна знайти на сайті www.legalaid.gov.ua. Також дізнатися їх адреси можна за телефоном єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно у межах України).

Серед найпоширеніших питань щодо земельних відносин на Кіровоградщині юристи назвали насамперед порядок виділення земельної ділянки під сільгоспдіяльність, а також внесення змін у договір оренди ділянки. Також мешканці області часто консультувалися щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, про присвоєння кадастрового номеру та оформлення права власності в порядку спадкування.

Про те, як з юридичним курйозом їй допомогли розібратися в центрі надання БВПД, розповіла мешканка Олександрійського району Світлана Р. За її словами, вона отримала земельну ділянку у спадок від власного чоловіка. Та потім вона дізналася, що на неї наклали адміністративний штраф за… «самовільне зайняття» цієї ж ділянки.

– Я звернулася до фахівців Олександрійського центу, де мені призначили адвокатку Аллу Кошеленко. Завдяки її старанням постанову про адміністративне стягнення скасували у суді, і я не понесла відповідальності за злочин, який не скоювала, – поділилася Світлана Р.

А ось пані Дарія П. з Олександрівки стикнулася з проблемою, з якою часто зверталися власники паїв – нечесний орендар. Вона отримала пай розміром 5 гектарів від батьків, а оскільки тоді ще не могла його продати, то вирішила оформити з фермером довгострокову оренду.

– Фермер пообіцяв щороку мені платити обумовлену суму. Однак сплатив він лише в перший рік користування землею. В подальшому він на мої дзвінки не відповідав, кошти за оренду не платив. Я звернулася до найближчого центру безоплатної правової допомоги, там мені призначили адвоката. Цей адвокат представляв мої інтереси в суді та відстояв їх. Суд виніс рішення – стягнути кошти з фермера та розірвати договір оренди землі, – розповіла Дарія П.

Нагадуємо, що безоплатну первинну правову допомогу мають право отримати всі громадяни з усіх груп населення України. А от вторинну правову допомогу, яка стосується судових процесів, безоплатно можуть отримати лише певні категорії громадян, перелік яких визначений законодавством. Насамперед це малозабезпечені особи, до яких належать люди із середньомісячним доходом, меншим за два розміри прожиткового мінімуму. Також до цієї категорії належать люди з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів (4014 гривень) для непрацездатних осіб.

Право на БВПД мають ветерани війни, внутрішньо переміщені особи та люди, на яких поширюється дія закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Окремою категорією людей, які можуть отримати правову допомогу в Україні безоплатно, є діти. Йдеться і про дітей-сиріт, і позбавлених батьківського піклування, і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту. Також на безоплатне представництво в суді можуть розраховувати люди, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

До Голованівського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна звернутися за телефонами (068)834-77-45 та (05252) 2-25-83. До Олександрійського БВПД – за телефонами (050)563-72-11 і (05235)7-04-40. З Кропивницьким місцевим центром БВПД можна зв’язатися за номерами (099)789-09-20, (095)876-62-33 або (0522)32-08-24.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ