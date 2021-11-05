КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 168 осіб захворіли, 73 одужали, 7 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 листопада. За минулу добу провели 1137 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 88 досліджень ІФА та 397 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 75 випадків (Знам’янка ТГ – 1, Устинівська ТГ – 3, Суботцівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 40, Великосеверинівська ТГ – 1, Гурівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 2, Соколівська ТГ – 5, Аджамська ТГ – 1, Долинська ТГ – 6, Кетрисанівська ТГ – 5, Компаніївська ТГ – 7);

в Олександрійському районі – 52 випадки (Петрівська ТГ – 6, Олександрійська ТГ – 18, Великоандрусівська ТГ – 1, Приютівська ТГ – 2, Світловодська ТГ – 24, Онуфріївська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 10 випадків (Новоархангельська ТГ – 9, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 31 випадок (Добровеличківська ТГ – 4, Новомиргородська ТГ – 2, Смолінська ТГ – 13, Новоукраїнська ТГ – 4, Рівнянська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 4, Піщанобрідська ТГ – 1, Глодоська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

25 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 15, Знам’янська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 5, Долинська ТГ – 3, Дмитрівська ТГ – 1);

17 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 3, Приютівська ТГ – 8, Онуфріївська ТГ – 6); 8 жителів Голованівського району (Вільшанська ТГ – 8);

23 жителів Новоукраїнського району (Смолінська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 5, Новомиргородська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 3, Помічнянська ТГ – 1, Добровеличківська ТГ – 11, Злинська ТГ – 1).

За минулу добу зареєстрували 7 летальних випадків.

Померли:

4 хворих з Кропивницького району: 81-річна жінка з Кропивницької ТГ, 60-річний чоловік з Олександрівської ТГ, 67-річна жінка з Суботцівської ТГ, 65-річна жінка з Кетрисанівської ТГ;

46-річна жінка з Олександрійської ТГ Олександрійського району;

72-річна жінка з Гайворонської ТГ Голованівського району;

74-річна жінка з Помічнянської ТГ Новоукраїнського району.