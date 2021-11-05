ТРОЄ КАНДИДАТІВ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

Троє кандидатів візьмуть участь у конкурсі на посаду директора-художнього керівника комунального закладу «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького». Прийом документів завершився вчора, 4 листопада.

Документи подали:

🔸Олексій Дорошев – народився у 1963 році у селищі Новий Світ Донецької області. Навчався у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. З 1988 року і до сьогодні працює актором – провідним майстром сцени обласного театру ім. М.Л. Кропивницького;

🔸Сергій Компанієць – народився 1968 року в Кіровограді (зараз Кропивницький). Навчався на історичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного інституту. З 2007 року до сьогодні працює як ФОП (діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів). Крім цього працював ведучим авторських телепрограм, був регіональним продюсером кінокомпанії «Aurora Production», головним режисером фестивалів «Кропивницький» (2017 рік) та «Вересневі самоцвіти» (2020 рік);

🔸Євген Скрипник – народився 1988 року у селі Цвітне Кіровоградської області. Навчався на мистецькому факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. З 2009 року по теперішній час працює на посаді артиста драми обласного театру ім. М.Л. Кропивницького. За сумісництвом працював керівником вокального гуртка та ведучим телепрограм.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 15 листопада.