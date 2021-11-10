КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 10 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 113 осіб захворіли, 117 одужали, 12 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 10 листопада. За минулу добу провели 1475 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 169 досліджень ІФА та 425 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 68 випадків (Катеринівська ТГ – 1, Устинівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 48, Гурівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 8, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 5);

у Голованівському районі – 19 випадків (Заваллівська ТГ – 4, Новоархангельська ТГ – 2, Побузька ТГ – 1, Гайворонська ТГ – 11, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 8 випадків (Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 7);

в Олександрійському районі – 18 випадків (Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 1, Великоандрусівська ТГ – 6, Новопразька ТГ – 1, Світловодська ТГ – 9).

Одужали від коронавірусу:

73 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 21, Знам’янська ТГ – 6, Бобринецька ТГ – 2, Долинська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Олександрівська ТГ – 39, Устинівська ТГ – 1);

14 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 8, Світловодська ТГ – 1, Приютівська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 1, Петрівська ТГ – 2 ); 1 житель Голованівського району (Благовіщенська ТГ – 1); 29 жителів Новоукраїнського району (Смолінська ТГ – 10, Добровеличківська ТГ – 11, Новоукраїнська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 7).

За минулу добу зареєстрували 12 летальних випадків. Померли 6 хворих з Кропивницького району: 2 жінки віком 62 та 65 років з Кропивницької ТГ, 62-річна жінка з Соколівської ТГ, 77-річна жінка з Устинівської ТГ, 78-річна жінка з Долинської ТГ та 50-річна жінка з Знам’янської ТГ; 2 хворих з Новоукраїнського району: 69-річна жінка з Новоукраїнської ТГ та 77-річна жінка з Піщанобрідської ТГ; 4 хворих з Олександрійського району: 66-річний чоловік та 54-річна жінка з Світловодської ТГ, 82-річна жінка з Олександрійської ТГ та 72-річний чоловік з Приютівської ТГ.