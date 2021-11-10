ШЕВЧЕНКО ПІДПИСАВ З «ДЖЕНОА» ТРИРІЧНИЙ КОНТРАКТ ІЗ ЗАРПЛАТОЮ 1,8 МЛН ЄВРО НА РІК

Журналіст Ніколо Скір у своєму твіттері повідомив, за яких умов екс-наставник збірної України Андрій Шевченко очолив «Дженоа».

Нагадаємо, що Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України після Євро-2020, коли він завершив контракт з УАФ.

Новим тренером національної збірної став Олександр Петраков. Наступний матч української збірної під його керівництвом пройде у рамках відбіркового туру до Чемпіонату світу з футболу 2022 16-го листопада проти збірної Боснії та Герцеговини. Зробити ставку на матч можна у популярній конторі Melbet. Якщо ви не можете зайти на офіційний сайт БК, слід скористатися зеркалом для контори. Про актуальне зеркало Melbet розповіли на сайті «Рейтинг Букмекерів».

За даними джерела, з Шевченком вже узгодили контракт. Вважається, що договір було підписано до 2023 року із зарплатою 1,8 млн євро на рік.

«Дженоа» у 12 матчах набрав 9 очок і посідає 15-те місце у турнірній таблиці Серії А. Проте відрив від зони вильоту становить лише одне очко.

8-го листопада, Андрій Шевченко прибув у розпорядження клубу аби познайомитися з інфраструктурою. А вже 9-го листопада новий тренер італійського клубу проведе своє перше тренування команди.

Вже 21-го листопада «Дженоа» покаже, чи зміг новий тренер підготувати своїх підопічних до матчу проти непростого суперника «Роми». Адже поки букмекерські контори вважають фаворитом протистояння команду відомого наставника Жозе Моуриньо.