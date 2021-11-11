КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 11 ЛИСТОПАДА

“Ковідна” статистика області за останню добу: 192 особи захворіли, 115 одужали, 10 летальних випадків.



Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 11 листопада. За минулу добу провели 1015 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 425 досліджень ІФА та 455 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

– у Кропивницькому районі – 108 випадків (Знам’янка ТГ – 8, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 1, Устинівська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 73, Олександрівська ТГ – 1, Гурівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 2, Соколівська ТГ – 7, Новгородківська ТГ – 5, Долинська ТГ – 3, Кетрисанівська ТГ – 1);

– у Голованівському районі – 6 випадків (Вільшанська ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 5);

– у Новоукраїнському районі – 25 випадків (Добровеличківська ТГ – 4, Новомиргородська ТГ – 4, Смолінська ТГ – 2, Мар’янівська ТГ – 1, Рівнянська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 4, Піщанобрідська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 2, Злинська ТГ – 3, Тишківська ТГ – 3);

– в Олександрійському районі – 53 випадки (Попельнастівська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 2, Олександрійська ТГ – 31, Приютівська ТГ – 5, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 5, Світловодська ТГ – 1, Онуфріївська ТГ – 6).

Одужали від коронавірусу:

34 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 27, Знам’янська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 3, Новгородківська ТГ – 2);

46 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 14, Світловодська ТГ – 2, Приютівська ТГ – 7, Новопразька ТГ – 4, Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 15, Онуфріївська ТГ – 3); 7 жителів Голованівського району (Вільшанська ТГ – 3, Новоархангельська ТГ – 4 ); 28 жителів Новоукраїнського району (Помічнянська ТГ – 12, Рівнянська ТГ – 1, Мар’янівська ТГ – 1, Добровеличківська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 10, Маловисківська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 2).

За минулу добу зареєстрували 10 летальних випадків, померли, 6 хворих з Кропивницького району: 2 жінки віком 72 та 75 років, чоловік і жінка віком 61 рік з Кропивницької ТГ, 59-річний чоловік з Знам’янської ТГ, 60-річний чоловік з Бобринецької ТГ; 3 хворих з Новоукраїнського району: 69-річна жінка з Добровеличківської ТГ та 2 хворих з Помічнянської ТГ – жінка віком 70 років та чоловік віком 61 рік; 83-річний чоловік з Світловодської ТГ Олександрійського району.