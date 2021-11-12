КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 12 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 169 осіб захворіли, 61 одужала, 8 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 12 листопада. За минулу добу провели 1365 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 184 досліджень ІФА та 376 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 74 випадки (Знам’янка ТГ – 2, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 4, Устинівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 46, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 2, Соколівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 2, Долинська ТГ – 6, Кетрисанівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 3);

у Голованівському районі – 12 випадків (Вільшанська ТГ – 2, Новоархангельська ТГ – 8, Побузька ТГ – 1, Перегонівська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 29 випадків (Добровеличківська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 4, Смолінська ТГ – 5, Новоукраїнська ТГ – 6, Рівнянська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 5, Маловисківська ТГ – 3, Злинська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 54 випадки (Петрівська ТГ – 4, Олександрійська ТГ – 14, Приютівська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 1, Світловодська ТГ – 33, Онуфріївська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

43 жителя Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 12, Знам’янська ТГ – 5, Бобринецька ТГ – 1, Долинська ТГ – 11, Соколівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 2, Великосеверинівська ТГ – 4, Новогородківська ТГ – 4, Устинівська ТГ – 3);

12 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 5, Приютівська ТГ – 5, Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1);

4 жителі Голованівського району (Вільшанська ТГ – 1, Побузька ТГ – 2, Голованівська ТГ – 1);

2 жителі Новоукраїнського району (Піщанобрідська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 1).

За минулу добу зареєстрували 8 летальних випадків, померли – 4 хворих з Кропивницького району: 79-річний чоловік та 56-річна жінка з Кропивницької ТГ, 2 чоловіка віком 44 та 70 років з Кетрисанівської ТГ; 56-річний чоловік з Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району, 50-річний чоловік з Олександрійської ТГ Олександрійського району; 2 хворих з Голованівського району: 78-річний чоловік з Заваллівської ТГ та 83-річний чоловік з Новоархангельської ТГ.