КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 91 особа захворіла, 59 одужали, 7 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 листопада. За минулу добу провели 1368 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 55 досліджень ІФА та 224 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 39 випадків (Знам’янка ТГ – 7, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 26, Олександрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Долинська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 16 випадків (Голованівська ТГ – 5, Заваллівська ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 6, Побузька ТГ – 3, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 17 випадків (Добровеличківська ТГ – 1, Ганівська ТГ – 1, Мар’янівська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ – 5, Рівнянська ТГ – 3, Помічнянська ТГ – 2, Глодоська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 1, Злинська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 19 випадків (Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 10, Великоандрусівська ТГ – 1, Пантаївська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 2, Світловодська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

36 жителів Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 2, Катеринівська ТГ – 3, Бобринецька ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 30);

9 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 8, Онуфріївська ТГ – 1);

3 жителі Голованівського району (Голованівська ТГ – 3);

9 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 4, Новоукраїнська ТГ – 1, Глодоська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 3);

11 жителів Олександрійська ТГ (Олександрійська ТГ – 7, Світловодська ТГ – 4).

За минулу добу зареєстрували 7 летальних випадків. Померли 5 хворих з Кропивницького району: 3 жінки віком 64, 67, та 81 рік з Кропивницької ТГ, 67-річний чоловік з Долинської ТГ та 61-річна жінка з Компаніївської ТГ; 78-річна жінка з Світловодської ТГ Олександрійського району; 83-річна жінка з Добровеличківської ТГ Новоукраїнського району.