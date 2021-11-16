КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 127 осіб захворіли, 79 одужали, 12 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 листопада. За минулу добу провели 1031 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 188 досліджень ІФА та 378 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 81 випадкок (Знам’янка ТГ – 10, Бобринецька ТГ – 5, Устинівська ТГ – 4, Суботцівська ТГ – 6, Кропивницька ТГ – 39, Олександрівська ТГ – 4, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 4, Соколівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 1, Долинська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 2);

у Голованівському районі – 28 випадків (Заваллівська ТГ – 7, Вільшанська ТГ – 3, Гайворонська ТГ – 18);

у Новоукраїнському районі – 6 випадків (Ганівська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 1, Мар’янівська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 3);

в Олександрійському районі – 12 випадків (Попельнастівська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 7, Приютівська ТГ – 1, Пантаївська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

37 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 16, Знам’янська ТГ – 3, Бобринецька ТГ – 2, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 3, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 10);

17 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 6, Великоандрусівська ТГ – 1, Приютівська ТГ – 3, Світловодська ТГ – 7);

3 жителі Голованівського району (Гайворонська ТГ – 1, Перегонівська ТГ – 1 Благовіщенська ТГ – 1);

22 жителі Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 3, Новомиргородська ТГ – 13, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1, Злинська ТГ – 1).

За минулу добу зареєстрували 12 летальних випадків. Померли 9 хворих з Кропивницького району: 2 жінки віком 61 та 71 рік та 3 чоловіка віком 47, 58, 67 років з Кропивницької ТГ, 62-річний чоловік з Кетрисанівської ТГ, 65-річна жінка з Великосеверинівської ТГ, 60-річна жінка з Устинівської ТГ, 74-річна жінка з Бобринецької ТГ; 82-річна жінка з Олександрійської ТГ Олександрійського району; 2 хворих з Новоукраїнського району: 74-річна жінка з Злинської ТГ та 69-річний чоловік з Добровеличківської ТГ.