У РАЗІ НЕВДАЧІ У БОСНІЇ ПЕТРАКОВ ЗАЛИШИТЬ ПОСАДУ В.О. ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Наближається розв’язка у відбірному циклі чемпіонату світу з футболу.

У поєдинку збірної України проти збірної Боснії та Герцеговини визначиться, чи залишиться Петраков на посаді в.о. тренера національної команди.16-го листопада збірна України проведе заключний матч добору ЧС-2022. Прочитати прогнози від експертів на матч з вигідними коефіцієнтами від букмекерів можна тут.

За наявною інформацією, у разі програшу Петракова буде звільнено на засіданні Виконкому УАФ, який запланований на 17-е листопада. Якщо ж у Боснії матч пройде вдало, то Петраков керуватиме збірною й у матчах плей-офф.

Нагадаємо, що після двох матчів, у яких Фінляндія обіграла Боснію (3:1), а Франція – Казахстан (8:0), стало відомо, за яких умов збірна України може посісти друге місце у групі

Україні потрібна перемога над боснійцями з різницею у два голи, якщо Фінляндія зіграє у результативну нічию з Францією.

Якщо ж фіни програють французам, Україну влаштує будь-яка перемога над боснійцями.

Якщо Фінляндія переможе Францію, то суомі у будь-якому випадку займуть друге місце.