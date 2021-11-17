ЗАТРИМАНО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ОТГ (ФОТО)

Ціна питання – 60 тисяч гривень за виділення землі у приватну власність.

За процесуального керівництва обласної прокуратури на корупційному злочині викрито першого заступника голови об’єднаної територіальної громади Кіровоградської області (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 60 тисяч гривень за передачу у власність земельної ділянки із резервного фонду земель запасу ОТГ.

Наразі фігуранта затримано. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

У ході слідства буде перевірятися причетність вказаної особи і до інших схем передачі державних земель у приватну власність.