КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 131 особа захворіла, 101 одужала, 10 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 17 листопада. За минулу добу провели 1233 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 290 досліджень ІФА та 444 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 102 випадки (Устинівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 54, Гурівська ТГ – 7, Аджамська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Долинська ТГ – 22, Кетрисанівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 14);

у Голованівському районі – 7 випадків (Побузька ТГ – 3, Благовіщенська ТГ – 4);

у Новоукраїнському районі – 4 випадки (Мар’янівська ТГ – 1, Рівнянська ТГ – 1, Глодоська ТГ – 1, Злинська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 18 випадків (Великоандрусівська ТГ – 7, Світловодська ТГ – 9, Онуфріївська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

74 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 18, Знам’янська ТГ – 7, Бобринецька ТГ – 2, Устинівська ТГ – 1, Олександрівська ТГ – 44, Великосеверинівська ТГ – 2);

12 жителів Олександрійського району (Петрівська ТГ – 6, Олександрійська ТГ – 6);

1 житель Голованівського району (Гайворонська ТГ – 1);

14 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 2, Ганівська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 7, Новоукраїнська ТГ – 3).

За минулу добу зареєстрували 10 летальних випадків. Померли 7 хворих з Кропивницького району: 4 жінки (60 років, 88 років та 2 по 80 років) та 2 чоловіка віком 65 і 68 років з Кропивницької ТГ, 82-річний чоловік з Великосеверинівської ТГ; 82-річна жінка з Олександрійської ТГ Олександрійського району; 2 хворих з Новоукраїнського району: 68-річна жінка з Смолінська ТГ та 81-річна жінка з Помічнянської ТГ.