ДУМКИ З ПРИВОДУ: «ТИСЯЧА ЧОРТІВ!» – ВИГУКНУВ Д’АРТАНЬЯН

Країна зараз активно обговорює тисячу гривень, які влада і особисто президент Зеленський пообіцяли кожному, хто вакцинується. Вже у грудні підуть ці кошти – на додаток для смартфону «Дія».

Тисяча взагалі для України якась сакральна цифра. Багатьом на згадку одразу прийшла так звана «Юліна тисяча» – у 2008-му році уряд Тимошенко почав виплачувати по тисячі гривень усім вкладникам радянського Ощадбанка. Які черги стояли тоді біля відділень банку! Але грошей на всіх не вистачило, і тему тихенько зам’яли. Наприкінці 2009-го року заговорили про «Вітіну штуку» – Віктор Янукович як кандидат у президенти теж обіцяв компенсації по радянських вкладах. І ось настав час «зеленої тисячі».

Цікаво, що середня зарплатня народного депутата України складає близько 40 тисяч гривень на місяць. Тобто простим людям кинуть суму, на яку народний обранець і дня не живе! І це ж мова лише про офіційну зарплатню… Та все це дріб’язок порівняно з окладами керівників різних державних установ і компаній. Ось директор «Укрпошти» Ігор Смелянський менше 800 тисяч на місяць не отримує. Цікаво, він вакцинований?

Минулого року Володимир Зеленський вихвалявся: «Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом». Схоже, трошки передчасно він це казав, і взагалі «ми» виявилися не майстрами спорту, а гравцями дворової команди.

Ці 1000 гривень ні проїсти, ні пропити не вдасться. Їх можна витратити на поїздки країною та квитки до театрів і музеїв.

Можна купити купейний квиток на потяг Харків – Одеса, який проходить через Кропивницький. Але тисячі вам вистачить лише на дорогу в один бік, бо проїзд коштує 545 гривень. А як назад? Чи можна сплатити частково «зеленою тисячею» і доплатити звичайними грошами? Поки невідомо.

По квитках. Ось у нас афішовано концерт росіянина Олександра Малініна, ну, є в нас поціновувачі його творчості. Так ось, квитки на хороші місця у філармонії, звідки добре видно і добре чутно митця, вартують 1300 гривень. Тож навіть вакцинованим меломанам далеко не усі концерти по кишені.

Ну і дуже багато людей скаржаться на роботу електронного додатку «Дія». У тому числі люди не можуть попасти на потяги, бо цю програму регулярно «глючить». Є побоювання, що і з цією тисячею буде у людей чимало проблем, і багато хто не раз процитує д’Артаньяна, як ми у заголовку статті.

Звісно, більшість знайде застосування для цих грошей. І взагалі, чимало українців абсолютно впевнені, що держава їм завжди винна. І хоча б щось урвати від держави – це класно: «Не все ж депутатам і міністрам красти!»

Ну, хоч так…

Геннадій РИБЧЕНКОВ