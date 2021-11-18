ДІТИ, АЛЕРГІЯ ТА «КОКТЕЙЛІ»: ВАКЦИНАЦІЯ КІРОВОГРАДЩИНИ ТРИВАЄ

В області почали імунізувати від ковіду дітей, зобов`язали щепитись посадовців, роблять виключення для алергіків та попереджають про небезпечні «коктейлі» з вакцин.

Цього тижня у Кіровоградській ОДА назвали перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Зокрема, під час онлайн-брифінгу у Кіровоградській ОДА головна санлікарка області Надія Оперчук повідомила, що МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим:

«Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, додаються співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року», – зазначила Надія Оперчук.

Вона додала, що працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 року № 595, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації.

За інформацією Надії Оперчук, Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19.Відповідну форму № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року. «Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та “Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень”», – зазначила Надія Оперчук.

Нагадаємо, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

А тим часом мешканці області продовжують активно імунізуватись. За вихідні, що минули, зробили 5021 щеплення від COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко. У центрах масової вакцинації 13 листопада зробили 2239 щеплень, з них 944 – у центрах масової вакцинації населення. Імунізацію отримали 33 працівники освіти та 552 пенсіонери. У неділю, 14 листопада, виконали 2782 щеплення, у центрах вакцинації 1710. Вакцинацію провели для 43 працівників освіти та 557 пенсіонерів. Імунізацію проводили вакцинами Comirnaty, CoronaVac, AstraZeneca.

У Кіровоградській ОДА також розповіли про змішування вакцин проти COVID-19. Отже, вакцинація має бути доказовою, а використання бустерних або додаткових доз повинно чітко регулюватися. Про це Олег Рибальченко розповів під час брифінгу.

“Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям”, – сказав Олег Рибальченко.

Наразі статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин немає, адже в електронній системі охорони здоров’я можна бачити лише загальну кількість проведених щеплень. Доступ до персональної інформації, зокрема про вид вакцини, є лише у лікаря, який лікує пацієнта, або у вакцинальної бригади, яка проводить щеплення. Але, якщо такі випадки мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини.

Тим часом в області почали проводити вакцинацію дітей. Станом на 11 листопада першою дозою від ковіду щепили 536 дітей віком 12-17 років. Щеплення двома дозами отримали 686 дітей.

Про це розповіла головна санлікарка області Надія Оперчук. «Дельта» варіант вірусу значно небезпечніший для дітей, вони частіше мають тяжкий перебіг і потрапляють в лікарні, тому щепити їх треба в першу чергу заради їхнього здоров’я. Окрім того, діти інфікують дорослих – своїх родичів, учителів, для яких ковід може бути смертельним. Лише за вчорашню добу вакцинацію отримали 34 дитини», – пояснила Надія Оперчук.

Вона додала, що щеплення дітей мають проводити лише за згоди батьків і лише у їхній присутності. Для того, щоб організувати щеплення, батьки мають отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря і з цим направленням піти до пункту щеплення.Батьки мають обрати той пункт щеплення, де проводять вакцинацію Pfizer.