СВІТЛОВОДСЬК: ХРОНІКИ ЗАМЕРЗАННЯ

Зараз найхолоднішою точкою Кіровоградщини є Світловодськ: в місті є будинки, й досі не підключені до тепла, а аварійні бригади тепловиків працюють без відпочинку та перерв. Місцева влада шукає винних, а обласна намагається виправити те, що недопрацювали місцеві очільники. Але така критична ситуація почала складатися ще…два місяці тому. Події, які передували комунальній катастрофі у Світловодську, та стан справ зараз відслідковувало «Народне слово».

Перший передвісник майбутніх холодів у тутешніх трубах з`явився у середині вересня.

15 вересня:

У Кіровоградській ОДА відбулася нарада щодо підготовки до опалювального сезону в Світловодську під головуванням очільниці області Марії Чорної. За інформацією пресслужби, до участі в нараді долучилися міський голова Світловодська Андрій Маліцький, заступник голови ОДА Сергій Поліщук, директор департаменту ЖКГ облдержадміністрації Ольга Довжук, а також представники теплогенераторного підприємства «Світловодськпобут» і КП «Власівські мережі».

Тоді Андрій Маліцький розповів, що наразі акти готовності до опалювального сезону 2021-2022 років низки закладів соціальної сфери не підписані через зауваження. Зокрема, у місті проводиться заміна обладнання, труб теплопостачання тощо. Тож проводиться усунення зауважень від теплопостачальної організації ТОВ «Світловодськпобут».

– До 25 вересня теплопостачальна система по закладам освіти та охорони здоров’я буде підготовлена повністю, – наголосила Марія Чорна.

Як уточнила Ольга Довжук, акти готовності до опалювального сезону будуть підписані в будь-якому випадку – але з окремими додатками із зауваженнями.

А міську владу попередили: вона має звернути увагу на критичний стан обладнання, необхідного для нормального функціонування теплопостачальних мереж під час опалювального періоду. І пообіцяли перевірити.

Вже за місяць таку перевірку провели – за дорученням голови ОДА.

11 жовтня:

Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна доручила своєму заступнику Сергію Поліщуку та директору департаменту ЖКГ облдержадміністрації терміново виїхати до Світловодської громади та оперативно перевірити готовність котельні закладів соцсфери до подачі тепла. “Сьогодні ви, як керівництво громади (звертаючись до міського голови Світловодська Андрія Маліцького), отримали поради від фахівців, які все життя працюють у сфері ЖКГ, по вирішенню проблеми вашої громади. Додатково я доручаю створити робочу групу та терміново виїхати на територію Світловодської ТГ, щоб підсилити їх», – доручила Марія Чорна. До перевірки мали долучитись, зокрема, фахівці управління Держпраці в області та директор департаменту ЖКГ облдержадміністрації Ольга Довжук. Особливо важливу увагу фахівці збирались приділити опаленню Павлівського НВО з філіями – там розміщений котел, який під час останнього інспектування представниками облдержадміністрації був в непридатному стані, а також іншим закладам соцсфери.

«У Світловодській громаді критична ситуація з опаленням»: такі повідомлення з`явились у ЗМІ за результатами інспекції.

14 жовтня:

За словами заступника голови Кіровоградської ОДА Сергія Поліщука, через відсутність газу на теплопостачальних підприємствах в регіоні склалась надзвичайна ситуація техногенного характеру. Рахунки комунальних теплопостачальних підприємств міст Кропивницький, Олександрія та Світловодськ арештовані:

”Чекаємо постанову Кабміну, в якій, згідно підписаного меморандуму між державою та Асоціацією міст України, є пункт про те, що з комунальних підприємств, у яких арештовані рахунки, арешт знімуть, оплату розділять на 72 місяці. У Світловодській громаді ситуація критична. Це пов’язано з тим, що до складу громади увійшли села, на опалення яких немає договорів. Підприємство ”Світловодськпобут”, яке опалює Світловодськ, готове до опалювального сезону. Відповідальність за його зрив, якщо такий станеться, лежить на міській владі”.

Але ситуація погіршилась: комунальні негаразди посилились соціальними.

5 листопада:

У Світловодську досі не затверджений тариф на теплопостачання. Через це жителі міста можуть не отримати субсидію на послугу, яку вже отримують. Про це в програмі “Радіомайдан” на Українському радіо Кропивницький розповів Сергій Поліщук.

“Світловодськпобут” отримав і має ліміт на газ, у них є в наявності сім котелень. Підприємство запустило ці котельні ще 30-31 жовтня”, – повідомив Поліщук. 3 3-го листопада з 225 будинків опалювались 135.

Підприємство почало роботу попри те, що міська влада і не затвердила тариф на теплопостачання. За словами Сергія Поліщука, там не знають, як з ними будуть розраховуватись споживачі. “Наразі досі немає порозуміння між місцевою владою і підприємством “Світловодськпобут”, – сказав Поліщук. – А найгірше – що жителі міста Світловодська стали заручниками цієї ситуації”.

Як повідомив Андрій Маліцький, подачу тепла почали 2 листопада, працюють три з шести котелень підприємства ”Світловодськпобут”, а він нарахував два десятки поривів тепломереж. Директор підприємства Сергій Московський запевнив, що працюють усі котельні. Та зі слів Андрія Маліцького, три з шести котелень ”Світловодськпобуту” ”стабільно не працюють”: ”Причини різні – пориви, просідання однієї з котелень”.

За тиждень ситуація погіршилась.

12 листопада:

Свiтловодськ i досi без тепла, хоча опалювальний сезон у мiстi розпочали ще на початку листопада. Бiльшiсть школярiв вiдправили на “дистанцiйку”, а мешканцi квартир вмикають електрообiгрiвачi, і це – при тарифі 44 гривні за квадратний метр опалювальної площі та необхідність витрачатись ще й за електрику. У дитсадках – близько третини малюків: тут у групах лише 12-15 градусiв. У школах – 10-11 градусів. Напередодні у місті зафіксували близько півсотні поривів, тобто навіть рештки тепла йшли у повітря.

Міська влада запевнила: тариф ухвалили ще 5 листопада на виконкомі. А очільник тепло постачальника знову запевнив: всi шiсть котелень “Свiтловодськпобуту” працюють, — запевняє очiльник теплопостачального пiдприємства. Окрiм дiрявих теплотрас проблем немає. Але на ремонт 82-ти кiлометрiв мереж грошей немає, бо занизький тариф.

Того ж дня у Свiтловодськ приїхала заступниця мiнiстра розвитку громад та територiй України Наталія Хоцянiвська. За дорученням Міністра Олексія Чернишова вона разом з очільницею області Марією Чорною проінспектувала готовність об’єктів ЖКГ міста Світловодськ. Всі котельні були підключені та запущені. Але у 32 житлових будинках й досі не було тепла. Як пояснили Андрій Маліцький та Сергій Московський, це сталось через аварії на магістральному теплопроводі, які виникли через зношеність мереж. Але перевіряльниці наголосили: ситуація з теплом у місті – недопрацювання саме міської влади. І пообіцяли чергову перевірку.

Після інспекції у світловодську залишалось без тепла 24 будинки.

15 листопада:

Очільниця облдержадміністрації Марія Чорна на брифінгу повідомила, що Світловодськом та його готовністю до опалювального сезону вона переймається ще з червня:

«Світловодськ – єдине місто в області, де місцева влада не може врегулювати це питання і доводиться щорічно втручатися і нам. Давали дієві і корисні поради і приватному підприємству “Світловодськпобут”, і представникам влади, як запустити опалювальний сезон, як спрямувати фінансовий ресурс на ту мережу, яка зараз рветься, але ніхто ними не скористався, – сказала Марія Чорна. І повідомила: наразі у Світловодську працюють фахівці ОДА. Там формують додаткові бригади з представників комунальних підприємств міста, надзвичайників, долучається і приватний бізнес. До кінця тижня всі будинки, пообіцяла Марія Чорна, у місті будуть опалюватися.

За її словами, відповідальність за зрив опалювального сезону лежить не лише на теплопостачальному підприємстві, яке мало підготувати тепломагістралі, а й на місцевій владі. Адже, як з’ясувала комісія, подекуди на об’єктах навіть не промили батареї. Хоча і керівництво “Світловодськпобуту” і керівництво міста запевняли, що місто до опалювального сезону готове.

Того ж дня обласна влада повідомила: кількість техніки, яка усуває пориви на тепломережах Світловодська, подвоїлася. Тут працює робоча група у складі представників облдержадміністрації та представників Олександрійської РДА – для оперативної ліквідації поривів на тепломережах та подачі тепла до закладів соцсфери та житлових будинків.

За словами радника голови Кіровоградської ОДА Сергія Яковенка, наразі для роботи з ліквідації поривів завдяки представникам місцевих виробництв вдалося залучити чотири одиниці техніки – трактори-екскаватори. Відповідно, в місті працюють чотири бригади працівників: «Планується, що кількість поривів буде зменшена. Зазначимо, що темп робіт зменшуватися не буде», – пообіцяв Сергій Яковенко.

Станом на 15 листопада робоча група працює над ліквідацією 16 поривів на мережах, що обслуговують котельні №2 та №3 СП ТОВ «Світловодськпобут». Але 24 будинки так і не отримують теплопостачання.

Але у міцність міських тепломереж обласна влада не вірить.

16 листопада:

Очільниця Кіровоградської ОДА Марія Чорна на брифінгу повідомила, що напередодні у місті усунули чотири пориви на тепломережах, а вже опівночі стався порив на магістралі, який лишив без теплопостачання 13 будинків і одну школу. Над усуненням поривів працюють п’ять бригад, одна з яких із сусіднього Кременчука.

Як поінформувала очільниця області, робоча група ОДА із залученням представників райдержадміністрацій другу добу працює у Світловодську. «Через зношеність тепломереж там постійно трапляються пориви, які оперативно ліквідовують, втім часто трапляються й нові. Зокрема, вчора було усунуто 4 пошкодження, але опівночі стався новий порив на магістралі, який залишив без тепла 13 будинків і 1 школу. Там планують завершити ремонтні роботи до кінця дня».

Як додала очільниця області, ремонтні роботи на мережах не припиняються: на 16 листопада тут працюють 2 бригади «Світловодськпобуту», 1 бригада КП «Водограй», 1 групу ремонтників надало ОКВП «Дніпро-Кіровоград», 1 бригада із заводу залізобетонних виробів, також на допомогу прийшли фахівці із сусіднього міста Кременчук, які допомагають очільникам ОСББ підключати будинки до мереж.

«На сьогодні найпріоритетніше завдання для обласної влади – подати тепло у будинки та державні установи. Наголошую на чіткій відповідальності всіх посадових осіб, які причетні до процесу забезпечення теплопостачання населенню. Починаючи з травня цього року, в області був створений оперативний штаб, який проводив засідання на різних територіях, у тому числі й у Світловодську. Під час засідання штабу очільникам територій було надано чіткі доручення щодо вчасного та безперебійного проводження опалювального сезону, які виконали всі території області, крім Світловодська», – акцентувала Марія Чорна.