КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 22 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 190 осіб захворіли, 65 одужали, 3 летальні випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 22 листопада. За минулу добу провели 995 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 22 дослідження ІФА та 205 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 85 випадків (Знам’янка ТГ – 5, Катеринівська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 57, Олександрівська ТГ – 2, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 2, Долинська ТГ – 4, Кетрисанівська ТГ – 8, Компаніївська ТГ – 3);

у Голованівському районі – 24 випадки (Заваллівська ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 6, Новоархангельська ТГ – 6, Гайворонська ТГ – 6, Підвисоцька ТГ – 2, Благовіщенська ТГ – 3);

у Новоукраїнському районі – 25 випадків (Новомиргородська ТГ – 11, Новоукраїнська ТГ – 6, Помічнянська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 6, Злинська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 56 випадків (Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 4, Олександрійська ТГ – 28, Приютівська ТГ – 6, Новопразька ТГ – 3, Онуфріївська ТГ – 14).

Одужали від коронавірусу:

37 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 27, Первозванівська ТГ – 7, Аджамська ТГ – 3);

15 жителів Олександрійського району (Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 6, Онуфріївська ТГ – 6);

13 жителів Новоукраїнського району (Смолінська ТГ – 13).

За минулу добу зареєстрували 3 летальні випадки. Померли, 2 хворих з Кропивницького району: 74-річна жінка з Кропивницької ТГ та 74-річний чоловік з Олександрівської ТГ; 64-річна жінка з Новоукраїнської ТГ Новоукраїнського району.