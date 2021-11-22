СТАВКИ НА ФУТБОЛ В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ УКРАИНЫ

Все ведущие букмекерские конторы Украины принимают ставки на футбол, позволяя бетторам зарабатывать с минимальным риском, используя лучшие стратегии.

Ставки на футбол: заработок с минимальным риском

Данный вид спорта является одним из самых популярных не только в Украине, но и во многих странах мира, поэтому ставки на футбол максимально привлекают любителей азарта. Многие болельщики активно следят за всеми матчами, зная особенности разных команд, их игроков, но не рискуют обращаться к букмекерам, опасаясь крупных проигрышей. Опытным бетторам отлично известно, насколько реально заработать хорошие деньги на пари, поэтому они успешно применяют различные стратегии, одновременно наслаждаясь зрелищными матчами.

Как делать ставки с минимальным риском

Вопрос, насколько реально хорошо зарабатывать на футбольных пари, интересует миллионы болельщиков. Но каждый азартный игрок заинтересован в минимизации своих рисков, чтобы не спустить весь депозит на первой же ставке. Достаточно часто любители футбола проигрывают букмекеру, поскольку ставят на любимые команды, не обращая внимания на реальное их положение в турнирной таблице и мотивацию к победе на поле.

Опытные бетторы никогда не делают подобных ошибок, полагаясь не на эмоции, а на тщательный анализ текущего момента и холодный расчет. Если у игрока нет времени на изучение информации и собственный анализ, можно воспользоваться услугами специализированных ресурсов, которые составляют прогнозы на исход игры с подробным анализом полученного решения. Однако ни один из прогнозов не может дать 100 % гарантии успеха, поскольку на исход игры влияет множество факторов, включая человеческий.

Но, тщательно придерживаясь выбранной стратегии, всегда можно остаться в плюсе в долгосрочной перспективе.

Важность игровой стратегии

Большинству начинающих игроков присуща основная ошибка – они хотят выигрывать много и сразу, полагаясь исключительно на интуицию, и пренебрегают четкому следованию выбранной стратегии. Заключая пари на большую сумму без подстраховки, можно надеяться только на огромную удачу или счастливое расположение звезд на небе. Такое везение может произойти только раз, а в долгосрочной перспективе подобная тактика обречена на провал. Поэтому опытные бетторы предпочитают разрабатывать собственные стратегии или пользоваться хорошо известной классикой, к которой относятся:

стратегия Щукина;

датская система;

валуйные ставки;

стратегия Даламбера;

критерий Келли;

чет/нечет;

тотал больше/меньше;

стратегия Оскара Грайнда;

догон;

анти-Мартингейл;

метод Миллера.

И это далеко не полный перечень стратегий, которые были разработаны за длительный период существования беттинга. Но суть каждой из них сводится к получению выигрыша при минимальном риске.

Анализ матчей – основной фактор успешных ставок

Непреложная аксиома успешного беттинга состоит в том, что получать высокую прибыль на ставках можно только в том случае, если уделять достаточно времени сбору информации и ее анализу. Заключая пари без предварительной аналитики о готовности игроков к матчу, их мотивации, и полагаясь исключительно на коэффициенты, выставленные букмекером, не всегда можно получить на положительный результат. Коэффициентами в крупных конторах занимаются профессиональные эксперты, которые крайне, не заинтересованы в солидных выигрышах клиентов.

Не следует также излишне распыляться, изучая все футбольные матчи, предлагаемые букмекером. Достаточно сконцентрироваться на анализе нескольких основных турниров, изучив соперников в предстоящем матче, на чьем поле он будет проходить и состав игроков. Нельзя сбрасывать со счетов и множество ситуаций с договорными матчами, поскольку такую информацию никто не заинтересован «сливать» в открытый доступ. Но в последнее время было достаточно много скандалов с договорняками, даже в высших лигах.

Особенности ставок в режиме Live

Многие профессиональные бетторы предпочитают ставки на события, происходящие в реальном времени. Букмекеры выделяют такие матчи в специальный раздел, где представлена достаточно широкая роспись. Live режим предполагает быструю реакцию пользователя на перемены, происходящие в матче, но такие пари приносят и крупные выигрыши. Важно вовремя уловить изменения в ходе игры и использовать самые высокие коэффициенты.

Высокая популярность ставок в режиме лайв обусловлена сразу несколькими факторами:

заключать пари на игры в прямом эфире стало намного проще, благодаря мобильным устройствам, позволяющим получать актуальные новости в любом уголке мира;

динамичность изменения коэффициентов в лайве позволяет уловить наиболее выгодный момент и заключить пари на максимальных показателях;

возможность быстрого заработка и получения хорошей прибыли;

оперативный вывод средств.

Новички часто совершают одну и ту же ошибку, слишком затягивая и не решаясь сделать вовремя ставку, когда коэффициенты находятся на максимуме. Недостаток опыта не позволяет им увидеть общую картину развития событий и сделать верный прогноз. В итоге результат выигрыша оказывается значительно ниже, чем у профессионалов.

Выбор надежной букмекерской конторы

Легализация азартного бизнеса в Украине упростила бетторам выбор наиболее надежных букмекерских контор для заключения ставок. Наличие официальной лицензии гарантирует сохранность заработанных денег и беспристрастный разбор проблемных ситуаций.

Но не только разрешение, выданное национальным регулятором КРАИУ, свидетельствует о надежности заведения. Компании, работающие по международным лицензиям, полученным в юрисдикции Кюрасао, не менее заинтересованы в сохранении своей положительной репутации.

Лучше выбирать конторы, находящиеся на высоких позициях в рейтинге букмекеров Украины «Спортарена» по надежности, ширине линии, размерам коэффициентов и предоставляемым бонусам.

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Многие букмекеры проводят для любителей футбола различные акционные предложения с выплатой более высоких коэффициентов и розыгрышем призов.

FAQ

На какие исходы лучше ставить в футбольных матчах?

Лучше делать ставки на события с высокими коэффициентами, что дает автоматически преимущество выбирая матч между фаворитом и аутсайдером, стремящимся остаться в турнирной таблице.

Что такое тотал?

Данная ставка делается в футболе на конкретное событие в период матча: голы, штрафные, угловые и т.д.

Какие на сегодня используются виды пари?

Ставки на футбольные матчи на онлайн площадках могут заключаться в режиме прематч или Live, которые происходят по ходу матча.

Что представляют собой экспресс?

Ставки экспресс, где игрок должен угадать результаты сразу нескольких событий, несут в себе высокие риски, однако, в случае выигрыша, пользователь может поднять солидную сумму.

Можно ли зарабатывать на пари?

Если, делая ставку, беттор рассчитывает исключительно на свою интуицию, то шансов на успех мало. Он зависит от тщательного анализа информационных данных и сбора статистики для принятия верного результата.

Источник: – https://funtime.kiev.ua/articles/stavki-na-futbol-i-prognozi-v-internete