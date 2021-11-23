КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 121 особа захворіла, 125 одужали, 14 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 листопада. За минулу добу провели 1014 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 51 дослідження ІФА та 268 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 65 випадків (Знам’янка ТГ – 6, Бобринецька ТГ – 3, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 39, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 5, Соколівська ТГ – 4, Аджамська ТГ – 2, Кетрисанівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 5 випадків (Вільшанська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 2, Побузька ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 16 випадків (Добровеличківська ТГ – 8, Рівнянська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1, Тишківська ТГ – 3);

в Олександрійському районі – 35 випадків (Попельнастівська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 5, Олександрійська ТГ – 17, Приютівська ТГ – 4, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 2, Світловодська ТГ – 1, Онуфріївська ТГ – 3).

Одужали від коронавірусу:

65 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 28, Знам’янська ТГ – 5, Бобринецька ТГ – 2, Суботівська ТГ – 3, Олександрівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 15, Кетрисанівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 6);

25 жителів Олександрійського району (Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 12, Приютівська ТГ – 4, Пантаївська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 6, Онуфріївська ТГ – 1);

7 жителів Голованівського району (Голованівська ТГ – 1, Заваллівська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 2, Гайворонська ТГ – 3);

28 жителів Новоукраїнського району (Новомиргородська ТГ – 9, Смолінська ТГ – 11, Новоукраїнська ТГ – 7, Помічнянська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 14 летальних випадків. Померли – 4 хворих з Кропивницького району: 90-річний чоловік і 2 жінки віком 66 та 73 роки з Кропивницької ТГ та 50-річна жінка з Первозванівської ТГ; 8 хворих з Олександрійського району 76-річна жінка та 2 чоловіка віком 63 та 67 років з Олександрійської ТГ, 2 жінки віком 73 та 79 років із Новопразької ТГ, 2 жінки віком 45 та 72 роки з Онуфріївської ТГ, 75-річний чоловік з Світловодської ТГ; 76-річна жінка з Гайворонської ТГ Голованівського району; 69-річна жінка із Злинської ТГ Новоукраїнського району.